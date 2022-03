T-Mobile a Vodafone chtějí zlepšit infrastrukturu. Slibují milion nových optických přípojek

Během několika následujících let se v Česku zvýší podíl domácností a firem, které budou moci využívat optické internetové připojení. Ta v praxi přinášejí připojení rychlostí i 1 Gb/s a vyšší. Na plánu vybudovat společně téměř milion takových internetových přípojek se dohodli tuzemští operátoři T-Mobile a Vodafone. Součástí dohody je i vzájemné zpřístupnění části už vybudovaných přípojek na území různých měst včetně Prahy a Brna.

„Už dnes Vodafone nabízí připojení k internetu rychlostí 1 Gb/s pro 1,6 milionu domácností a firem. Po dokončení projektu bude Vodafone nabízet multi-gigabitové připojení více než polovině českých domácností. Souběžně budeme dál zlepšovat parametry naší stávající sítě. Chceme přispět k tomu, aby se Česká republika zařadila mezi nejvyspělejší státy světa. A k tomu jsou kvalitní sítě potřeba,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone.

„Naším dlouhodobým cílem je postupné pokrytí celého Česka vysokorychlostním internetem. Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 tisíc domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to the Home,“ dodává José Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T-Mobile.

Projekt je v plenkách

Spolupráce při budování infrastruktury znamená i šetrnější přístup k životnímu prostředí a menší zásahy do života lidí. Bude potřeba méně výkopových i stavebních prací, zkrátí se celkový čas výstavby. Projekt společné výstavby je však teprve na začátku a o jeho dalších detailech budou operátoři T Mobile a Vodafone informovat později.