Svezli jsme se na elektrické koloběžce od SEATu. Smysluplný prostředek, nebo naprostá zbytečnost?

Když se řekne automobilka, většině lidem se vybaví nějaká konkrétní značka, která vyrábí auta. Ostatně, co jiného by taková společnost měla svým zákazníkům nabízet, že?

V posledních letech si však člověk nemůže být vším tak jistý. Elektrifikace v Evropě hraje prim a automobilky musejí reagovat. Některé dokonce z evropského trhu odcházejí, popřípadě stahují různé modely, které se jim zde prodávat prostě nevyplatí. Sbohem tak musíme dát i tak skvělému autu, jako je Subaru BRZ. Ale pojďme dále.

Automobilky nejsou pouze společnosti, které stavějí auta. Poslední dobou jde především o software, který vedení nejedné automobilky zatěžuje hlavu. Takový Volkswagen by o tom jistě mohl mluvit. A nejspíše by nebyl sám.

Některé automobilky se však pouštějí do jiných sfér a tím nemyslím například Volkswagen, který patří k jednomu z největších výrobců párků na světě. Na mysli mám koloběžky, které má ve svém repertoáru nejenom Audi, ale také BMW nebo SEAT.

Právě automobilka se sídlem ve Španělsku na svoji koloběžku dost sází. Aby ne, Barcelona, kde má SEAT své zázemí, už nemá kam růst (směrem do šířky) a doprava tam není zrovna přívětivá. I proto jsou v katalánské metropoli elektrické koloběžky zajímavou alternativou.

V nabídce najdete hned dvě, které se liší velikostí a dojezdem. My jsme si krátce vyzkoušeli variantu s kratším dojezdem, které SEAT říká MÓ eKickScooter 25.

Jedná se o spolupráci mezi SEATem a společností SEGWAY. Papírový dojezd je 25 kilometrů, kterých lze za určitých podmínek dosáhnout. Důležitá je však vaše hmotnost, ale i jízdní režim, který zvolíte. A v neposlední řadě pak profil vaší trasy a teplota.

Pokud ji potřebujete delší časový úsek nosit v ruce, 12,5 kilogramů pocítíte. Nejideálnější scénář, kdy se vám může hodit, je dojíždění do práce v menším městě. Baterii nabíjíte z klasické domácí zásuvky, což zabere tři a půl hodiny.

Jízda na asfaltu je pohodlná, na kostkách je to pak celkem utrpení, což je dáno konstrukcí. Příjemné jsou pogumované rukojeti, které i v případě lehkého deště tolik nekloužou. Uprostřed je displej, kde vidíte stav baterie, aktuální rychlost i jízdní mód. Pod displejem pak tlačítko, kterým přepínáte jízdní módy a zapínáte LED světlo.

Nový přírůstek na dvou kolech si můžete spárovat i s aplikací ve vašem chytrém telefonu. Na displeji pak máte informace o dojezdu, jízdních statistikách, ale můžete si také nastavit podsvětlení. Kdo z vás pamatuje herní pecky jako Need For Speed Underground 2, mě bude chápat. Je libo zelená, žlutá, červená nebo třeba rovnou všechny barvy měnit? Vše záleží jen na vás.

Ve výbavě nechybí ani stojánek, avšak musíte být opatrní, kde koloběžku budete pokládat, dost často mi byl stojánek, hezky česky řečeno, na dvě věci. Myslelo se i na bezpečnost, aby vám během chvilkové nepozornosti koloběžka někde nezmizela. Jde softwarově zamknout právě přes aplikaci. Poté vše funguje jako klasická verze, tedy bez elektrického pohonu, kterou jistě mnozí z vás velmi dobře znají z dětství. Snížit můžete i maximální rychlost, když například půjčíte koloběžku dětem.

Vybírat lze z jízdních režimů Eco, Normal a Sport. To vám asi nikdo nemusí překládat. Na Sport má koloběžka nejrychlejší reakce na plynový pedál, naopak v Eco režimu už máte v lehčím stoupání poněkud problém. Abych nezapomněl, plynový pedál se nachází na rukojeti, a jakmile ho povolíte, koloběžka rekuperuje, čímž se lehce prodlužuje dojezd.

Kdyby pro vás dojezd okolo 20–25 kilometrů byl nedostatečný, pak se můžete podívat na druhou variantu, kterou má SEAT v nabídce. Myslím si, že papírový dojezd 65 kilometrů už by měl být dostatečný pro většinu zákazníků.

Model SEAT MÓ eKickScooter 25 Základní cena 16 299 Kč Hmotnost 12,5 kg Výkon 300 W Maximální dojezd 25 km Doba nabíjení 3,5 hodiny Maximální nosnost 100 kg Maximální stoupání 10 stupňů Baterie 187 Wh

Elektrická koloběžka je celkem zajímavý doplněk pro dojíždění do práce či do školy, a to nejen ve velkých metropolích, ale i menších městech. Ostatně v Praze blíže k centru nebylo dvakrát komfortní koloběžku využívat. Otázkou je pak cena. Verzi od SEATu lze pořídit lehce nad hranicí 16 tisíc korun. Zda je to hodně, nebo málo, na to si budete muset odpovědět vy osobně.