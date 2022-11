Svět Horizon možná dostane nečekané rozšíření, externí studio z něj dělá MMO

Série Horizon si na své domovské platformě PlayStation získala spoustu příznivců, ať už jde o první díl s podtitulem Zero Dawn, nebo pokračování Forbidden West. Nyní se zdá, že Sony má se svou značkou plány nad rámec konceptu, který již známe.

Nemáme tím na mysli chystaný přídavek vytvořený exkluzivně pro PlayStation VR 2, ale masivní multiplayerový online titul zasazený do postapokalyptického světa Horizon. Spekulace o něm se objevily na korejském serveru MNT, které následně převzal Eurogamer. Že se o hře zmínili nejprve na korejském poloostrově, není náhoda – za vývojem Horizon MMO má údajně stát studio NCsoft, které je ve světě známé především pro svou dříve velmi úspěšnou hru Guild Wars. To by znamenalo, že se značka dostala z područí Guerrilla Games k externímu studiu.

Podle spekulací je vývoj ve stále velmi rané fázi a kromě předběžných dohod ještě nic konkrétního nevzniklo. Je také pravděpodobné, že se nebude jednat o MMO ze světa Horizon, ale o úplně jiný titul s účastí Sony. Otázkou také zůstává, zda hra vyjde primárně na PC, které lze považovat za domovskou platformu žánru MMO, nebo zavítá také na konzole.