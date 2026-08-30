TOPlist

Sušení telefonu v rýži? 8 technologických mýtů, kterým byste měli přestat věřit

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 30. 8. 19:00
0
Mokrý smartphone položený v misce s rýží
  • Lithium-iontovou baterii nemusíte před nabíjením vybít na nulu a správně fungující moderní telefon se přes noc nepřebije
  • Hromadné zavírání aplikací obvykle baterii nešetří a mokrý telefon nepatří do rýže
  • Dva antiviry spuštěné současně mohou počítač brzdit a heslo není nutné měnit podle kalendáře

Některé technologické rady se dědí skoro jako rodinné recepty. Telefon před nabíjením vybijte do nuly, v přehledu naposledy spuštěných aplikací pravidelně všechno zavřete a mokrý přístroj zahrabte do rýže. Tyto tři rituály kdysi mohly znít rozumně, dnes však často řeší problém, který už moderní hardware a operační systémy dávno zvládají samy.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Ne každá stará rada je od začátku nesmysl. Často jde o pravdivý detail přehnaně zobecněný na všechny dnešní přístroje. Jindy mezitím výrobci změnili typ baterie, správu paměti nebo zabezpečení a z užitečného návyku zbyl jen digitální folklor. Vybrali jsme osm rad, které už není dobré následovat automaticky.

Kapitoly
Baterii nemusíte vybíjet do nuly
Správně fungující telefon se přes noc nepřebije
Hromadné zavírání aplikací baterii obvykle nešetří
Mokrý telefon do rýže nepatří
SSD není nutné pravidelně defragmentovat
Čistič registru není povinná údržba
Dva antiviry nejsou dvojnásobná ochrana
Heslo nemusíte měnit jen proto, že uplynul měsíc

Baterii nemusíte vybíjet do nuly

Paměťový efekt patřil ke starším typům akumulátorů, proto se kdysi doporučovalo baterii před dalším nabitím co nejvíce vyčerpat. Dnešní telefony, tablety i notebooky však běžně používají lithium-iontové články. Apple například v návodu k baterii výslovně uvádí, že částečné nabíjení baterii neškodí.

Nový telefon nemusíte nejprve vybít ze sta procent až do automatického vypnutí a potom znovu nabít. Telefon připojte k nabíječce tehdy, kdy se vám to hodí.

iPhone na bezdrátové nabíječce na dřevěném stole
Lithium-iontový telefon můžete dobíjet průběžně, nemusí předtím klesnout na nulu

Naopak časté vybíjení do vypnutí baterii zbytečně namáhá. Mnohem lepší je dobíjet průběžně a nenechávat přístroj dlouho ležet zcela vybitý. Pokud telefon nebo notebook nabízí limit nabití, využijte ho hlavně tehdy, když bývá zařízení většinu dne v zásuvce.

Správně fungující telefon se přes noc nepřebije

Druhá bateriová legenda tvrdí, že telefon ponechaný na nabíječce až do rána dostává proud bez přestání a tím se „přebíjí“. Moderní telefony si dokončení nabíjení řídí samy. Apple považuje nabíjení přes noc u iPhonu za bezpečné a Samsung u telefonů Galaxy popisuje automatické zastavení po dosažení plné kapacity.



Redmi Note 17 Pro v modré barvě



Nepřehlédněte

Redmi Note 17 Pro odhalen: skvělá odolnost a obří baterie s garantovanou 5letou životností

Baterie přesto stárne a nesvědčí jí hlavně dlouhý pobyt ve vysokém nabití společně s teplem. Proto výrobci nabízejí optimalizované nabíjení a limity kapacity. Podporované Pixely lze omezit na 80 procent, Galaxy od Samsungu mají podle modelu a verze systému adaptivní ochranu a některé telefony Xiaomi nabízejí chytré nabíjení, které se podle situace rovněž zastaví na 80 procentech.

Telefon s připojeným nabíjecím kabelem na dřevěném stole
Po dosažení plné kapacity správně fungující telefon nabíjení sám řídí

Telefon tedy můžete večer připojit a ráno odpojit bez noční hlídky. Nechte zapnutou dostupnou optimalizaci, přístroj při nabíjení nepřikrývejte a zbystřete, pokud se nezvykle zahřívá.

Hromadné zavírání aplikací baterii obvykle nešetří

Přehled naposledy spuštěných aplikací vypadá jako seznam programů, které právě běží a spotřebovávají energii. Proto tolik lidí několikrát denně otevře tento přehled a pustí se do hromadného zavírání. Samotná karta v přehledu ale nedokládá, že aplikace právě vytěžuje procesor nebo vybíjí baterii.

Otevřený Samsung Galaxy Z Fold 8 se třemi aplikacemi na velkém displeji
Telefon zvládá pracovat s více aplikacemi najednou, prázdný přehled posledních aplikací proto není známka lepší údržby

Apple uvádí, že aplikaci máte ukončit tehdy, když nereaguje. Google v nápovědě k Androidu píše, že aplikace spuštěné na pozadí není nutné zavírat, protože systém spravuje aplikace automaticky. Hromadné ukončení navíc může být kontraproduktivní, protože při dalším otevření musí aplikace znovu načíst data a obnovit svůj stav.

Výjimkou je zamrzlá aplikace, zjevně zvýšená spotřeba nebo chvíle, kdy restartujete konkrétní službu. Pak má ruční ukončení smysl. Prázdný přehled naposledy spuštěných aplikací však sám o sobě není známkou dobře udržovaného telefonu.

Mokrý telefon do rýže nepatří

Telefon spadne do vody a někdo během několika sekund přinese misku a pytlík rýže. Rada přežila hlavně proto, že nabízí levné a zdánlivě logické řešení. Apple však u iPhonu před rýží výslovně varuje, protože její drobné částice mohou zařízení poškodit. Stejný návod nedoporučuje ani fén, topení, stlačený vzduch nebo papírový ubrousek zasunutý do konektoru.

Samsung Galaxy Z Fold 5 při testu odolnosti vůči vodě
Po kontaktu s kapalinou telefon nenabíjejte a nechte konektor volně vyschnout

Pokud vám telefon spadne do vody nebo upozorní na kapalinu v nabíjecím portu, nejprve jej odpojte od kabelu. U iPhonu Apple doporučuje držet zařízení konektorem dolů, lehce jím klepnout o dlaň a nechat jej na suchém místě s proudícím vzduchem. Google radí u mokrého portu nebo kabelu Pixel telefon vypnout a telefon i kabel nechat vyschnout při pokojové teplotě. Do portu nic nestrkejte.

Konkrétní doba schnutí se může lišit. Apple doporučuje první pokus o připojení kabelu nejdříve po 30 minutách, úplné vyschnutí však může trvat až 24 hodin. U Pixelu počkejte, dokud systém neohlásí, že lze USB port znovu použít. Pokud varování přetrvává nebo telefon nefunguje správně, obraťte se na servis či podporu výrobce.

SSD není nutné pravidelně defragmentovat

U klasického pevného disku jsou data uložená na rotujících plotnách a přesun souvisejících bloků blíž k sobě může omezit pohyb čtecí hlavy. SSD žádnou mechanickou hlavu nemá. Starý zvyk spouštět ruční defragmentaci každý měsíc proto ztratil svůj původní smysl.

To ale neznamená, že máte ve Windows zakázat nástroj Optimalizace jednotek. Microsoft vysvětluje, že systém provádí TRIM a úklid automaticky a rozlišuje typ média. U SSD tedy běžná optimalizace neznamená bezhlavé opakování staré procedury určené pro plotnový disk.

Vyměnitelné SSD v otevřené zadní části tabletu Surface Pro
SSD nemá pohyblivou čtecí hlavu, proto nepotřebuje pravidelnou ruční defragmentaci

Nejlepší rada je v tomto případě zcela jednoduchá: nechte plánovanou optimalizaci zapnutou a nesnažte se ji ručně vylepšovat agresivním nástrojem třetí strany. Zasahujte teprve tehdy, když řešíte konkrétní problém s diskem.

Čistič registru není povinná údržba

Registr Windows vypadá důležitě a složitě, takže představa jeho pravidelného „čištění“ působí lákavě. Při běžné údržbě však není důvod spouštět univerzální čistič jen proto, že našel několik starých položek. Do registru zasahujte až kvůli konkrétní opravě nebo nastavení.

Editor registru ve Windows s otevřenou nabídkou úprav klíče
Registr Windows upravujte jen při konkrétní opravě, ne kvůli pravidelnému čištění

Když se Windows zpomaluje, začněte u programů po spuštění, volného místa, aktualizací a konkrétního procesu, který spotřebovává prostředky. Microsoft v návodu k výkonu doporučuje právě tyto kroky. Poškozené systémové soubory lze řešit nástroji DISM a SFC, nikoli univerzálním tlačítkem „opravit registr“.

Dva antiviry nejsou dvojnásobná ochrana

Kdysi patřila instalace antiviru k prvním krokům po čisté instalaci Windows. Dnešní Windows ale obsahují Microsoft Defender Antivirus přímo v systému. Při instalaci kompatibilního bezpečnostního produktu se Defender vypne, aby se dvě řešení nesnažila o stejnou práci.

Anglický přehled Virus & threat protection ve Windows Security s aktuálním stavem ochrany
Windows Security poskytuje přehled vestavěné ochrany i registrovaných bezpečnostních řešení

Současný běh několika bezpečnostních programů se stejnou funkcí může způsobit zpomalení, nestabilitu nebo problémy při instalaci a aktualizaci. Microsoft před souběhem více antimalwarových produktů výslovně varuje a doporučuje určit jedno primární řešení.

Další nástroj lze přesto použít pro kontrolu podezřelého souboru nebo jako druhý názor. Poslouží k tomu jednorázový skener, který nezůstává trvale aktivní.

Heslo nemusíte měnit jen proto, že uplynul měsíc

Pravidelná změna hesla bývala symbolem dobré bezpečnostní hygieny. Jenže nucená obměna bez konkrétního důvodu vede uživatele k předvídatelným úpravám typu „HesloLeden1“ a „HesloUnor2“. Americký NIST proto ve svých aktuálních doporučeních říká, že poskytovatelé nemají vyžadovat pravidelné změny hesel, pokud neexistuje důkaz o kompromitaci.

Přihlášení pomocí přístupového klíče na Macu
Správce hesel, vícefaktorové ověření a přístupové klíče jsou silnější základ než měsíční výměna hesla

Britské NCSC popisuje stejný problém: periodické obměny podporují recyklaci hesel a zvyšují zátěž uživatelů. Heslo měňte při úniku, podezření na zneužití, sdílení s další osobou nebo v situaci, kdy jste stejné heslo použili na více službách. Silnější základ představuje unikátní heslo ve správci hesel doplněné vícefaktorovým ověřením, jehož výhody jsme podrobně popsali.



Aplikace Gmail



Nepřehlédněte

Okamžitě si změňte heslo na Gmailu, radí Google. Ukážeme vám, jak na to

Technologické mýty nevznikají vždy z nesmyslu. Často jde o radu, která kdysi řešila skutečný problém, zatímco zařízení a systémy se mezitím změnily. Než proto sáhnete po starém osvědčeném rituálu, ověřte si, zda stále odpovídá dnešnímu telefonu nebo počítači. Pečlivost totiž pomáhá jen tehdy, když míří na problém, který ještě existuje.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

Další dnešní články

Nový král AI je venku: Anthropic překvapuje špičkovým modelem Fable 5
Pentagon srovnal Anthropic s nepřáteli USA. Podle soudu to byla nezákonná pomsta za kritiku
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
0
Hybridní plavidlo MV Yampu
Zelená revoluce na moři: tato loď má hybridní pohon, v budoucnu může být plně elektrická
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
0
Chytré brýle Speedo Vanquisher s modulem Speedo iQ
Chytré plavecké brýle Speedo Vanquisher změří váš styl, využijete je nejen při závodech
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0

Kapitoly článku