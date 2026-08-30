Sušení telefonu v rýži? 8 technologických mýtů, kterým byste měli přestat věřit

- Lithium-iontovou baterii nemusíte před nabíjením vybít na nulu a správně fungující moderní telefon se přes noc nepřebije
- Hromadné zavírání aplikací obvykle baterii nešetří a mokrý telefon nepatří do rýže
- Dva antiviry spuštěné současně mohou počítač brzdit a heslo není nutné měnit podle kalendáře
Některé technologické rady se dědí skoro jako rodinné recepty. Telefon před nabíjením vybijte do nuly, v přehledu naposledy spuštěných aplikací pravidelně všechno zavřete a mokrý přístroj zahrabte do rýže. Tyto tři rituály kdysi mohly znít rozumně, dnes však často řeší problém, který už moderní hardware a operační systémy dávno zvládají samy.
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Ne každá stará rada je od začátku nesmysl. Často jde o pravdivý detail přehnaně zobecněný na všechny dnešní přístroje. Jindy mezitím výrobci změnili typ baterie, správu paměti nebo zabezpečení a z užitečného návyku zbyl jen digitální folklor. Vybrali jsme osm rad, které už není dobré následovat automaticky.
Baterii nemusíte vybíjet do nuly
Paměťový efekt patřil ke starším typům akumulátorů, proto se kdysi doporučovalo baterii před dalším nabitím co nejvíce vyčerpat. Dnešní telefony, tablety i notebooky však běžně používají lithium-iontové články. Apple například v návodu k baterii výslovně uvádí, že částečné nabíjení baterii neškodí.
Nový telefon nemusíte nejprve vybít ze sta procent až do automatického vypnutí a potom znovu nabít. Telefon připojte k nabíječce tehdy, kdy se vám to hodí.
Naopak časté vybíjení do vypnutí baterii zbytečně namáhá. Mnohem lepší je dobíjet průběžně a nenechávat přístroj dlouho ležet zcela vybitý. Pokud telefon nebo notebook nabízí limit nabití, využijte ho hlavně tehdy, když bývá zařízení většinu dne v zásuvce.
Správně fungující telefon se přes noc nepřebije
Druhá bateriová legenda tvrdí, že telefon ponechaný na nabíječce až do rána dostává proud bez přestání a tím se „přebíjí“. Moderní telefony si dokončení nabíjení řídí samy. Apple považuje nabíjení přes noc u iPhonu za bezpečné a Samsung u telefonů Galaxy popisuje automatické zastavení po dosažení plné kapacity.
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Baterie přesto stárne a nesvědčí jí hlavně dlouhý pobyt ve vysokém nabití společně s teplem. Proto výrobci nabízejí optimalizované nabíjení a limity kapacity. Podporované Pixely lze omezit na 80 procent, Galaxy od Samsungu mají podle modelu a verze systému adaptivní ochranu a některé telefony Xiaomi nabízejí chytré nabíjení, které se podle situace rovněž zastaví na 80 procentech.
Telefon tedy můžete večer připojit a ráno odpojit bez noční hlídky. Nechte zapnutou dostupnou optimalizaci, přístroj při nabíjení nepřikrývejte a zbystřete, pokud se nezvykle zahřívá.
Hromadné zavírání aplikací baterii obvykle nešetří
Přehled naposledy spuštěných aplikací vypadá jako seznam programů, které právě běží a spotřebovávají energii. Proto tolik lidí několikrát denně otevře tento přehled a pustí se do hromadného zavírání. Samotná karta v přehledu ale nedokládá, že aplikace právě vytěžuje procesor nebo vybíjí baterii.
Apple uvádí, že aplikaci máte ukončit tehdy, když nereaguje. Google v nápovědě k Androidu píše, že aplikace spuštěné na pozadí není nutné zavírat, protože systém spravuje aplikace automaticky. Hromadné ukončení navíc může být kontraproduktivní, protože při dalším otevření musí aplikace znovu načíst data a obnovit svůj stav.
Výjimkou je zamrzlá aplikace, zjevně zvýšená spotřeba nebo chvíle, kdy restartujete konkrétní službu. Pak má ruční ukončení smysl. Prázdný přehled naposledy spuštěných aplikací však sám o sobě není známkou dobře udržovaného telefonu.
Mokrý telefon do rýže nepatří
Telefon spadne do vody a někdo během několika sekund přinese misku a pytlík rýže. Rada přežila hlavně proto, že nabízí levné a zdánlivě logické řešení. Apple však u iPhonu před rýží výslovně varuje, protože její drobné částice mohou zařízení poškodit. Stejný návod nedoporučuje ani fén, topení, stlačený vzduch nebo papírový ubrousek zasunutý do konektoru.
Pokud vám telefon spadne do vody nebo upozorní na kapalinu v nabíjecím portu, nejprve jej odpojte od kabelu. U iPhonu Apple doporučuje držet zařízení konektorem dolů, lehce jím klepnout o dlaň a nechat jej na suchém místě s proudícím vzduchem. Google radí u mokrého portu nebo kabelu Pixel telefon vypnout a telefon i kabel nechat vyschnout při pokojové teplotě. Do portu nic nestrkejte.
Konkrétní doba schnutí se může lišit. Apple doporučuje první pokus o připojení kabelu nejdříve po 30 minutách, úplné vyschnutí však může trvat až 24 hodin. U Pixelu počkejte, dokud systém neohlásí, že lze USB port znovu použít. Pokud varování přetrvává nebo telefon nefunguje správně, obraťte se na servis či podporu výrobce.
SSD není nutné pravidelně defragmentovat
U klasického pevného disku jsou data uložená na rotujících plotnách a přesun souvisejících bloků blíž k sobě může omezit pohyb čtecí hlavy. SSD žádnou mechanickou hlavu nemá. Starý zvyk spouštět ruční defragmentaci každý měsíc proto ztratil svůj původní smysl.
To ale neznamená, že máte ve Windows zakázat nástroj Optimalizace jednotek. Microsoft vysvětluje, že systém provádí TRIM a úklid automaticky a rozlišuje typ média. U SSD tedy běžná optimalizace neznamená bezhlavé opakování staré procedury určené pro plotnový disk.
Nejlepší rada je v tomto případě zcela jednoduchá: nechte plánovanou optimalizaci zapnutou a nesnažte se ji ručně vylepšovat agresivním nástrojem třetí strany. Zasahujte teprve tehdy, když řešíte konkrétní problém s diskem.
Čistič registru není povinná údržba
Registr Windows vypadá důležitě a složitě, takže představa jeho pravidelného „čištění“ působí lákavě. Při běžné údržbě však není důvod spouštět univerzální čistič jen proto, že našel několik starých položek. Do registru zasahujte až kvůli konkrétní opravě nebo nastavení.
Když se Windows zpomaluje, začněte u programů po spuštění, volného místa, aktualizací a konkrétního procesu, který spotřebovává prostředky. Microsoft v návodu k výkonu doporučuje právě tyto kroky. Poškozené systémové soubory lze řešit nástroji DISM a SFC, nikoli univerzálním tlačítkem „opravit registr“.
Dva antiviry nejsou dvojnásobná ochrana
Kdysi patřila instalace antiviru k prvním krokům po čisté instalaci Windows. Dnešní Windows ale obsahují Microsoft Defender Antivirus přímo v systému. Při instalaci kompatibilního bezpečnostního produktu se Defender vypne, aby se dvě řešení nesnažila o stejnou práci.
Současný běh několika bezpečnostních programů se stejnou funkcí může způsobit zpomalení, nestabilitu nebo problémy při instalaci a aktualizaci. Microsoft před souběhem více antimalwarových produktů výslovně varuje a doporučuje určit jedno primární řešení.
Další nástroj lze přesto použít pro kontrolu podezřelého souboru nebo jako druhý názor. Poslouží k tomu jednorázový skener, který nezůstává trvale aktivní.
Heslo nemusíte měnit jen proto, že uplynul měsíc
Pravidelná změna hesla bývala symbolem dobré bezpečnostní hygieny. Jenže nucená obměna bez konkrétního důvodu vede uživatele k předvídatelným úpravám typu „HesloLeden1“ a „HesloUnor2“. Americký NIST proto ve svých aktuálních doporučeních říká, že poskytovatelé nemají vyžadovat pravidelné změny hesel, pokud neexistuje důkaz o kompromitaci.
Britské NCSC popisuje stejný problém: periodické obměny podporují recyklaci hesel a zvyšují zátěž uživatelů. Heslo měňte při úniku, podezření na zneužití, sdílení s další osobou nebo v situaci, kdy jste stejné heslo použili na více službách. Silnější základ představuje unikátní heslo ve správci hesel doplněné vícefaktorovým ověřením, jehož výhody jsme podrobně popsali.
Technologické mýty nevznikají vždy z nesmyslu. Často jde o radu, která kdysi řešila skutečný problém, zatímco zařízení a systémy se mezitím změnily. Než proto sáhnete po starém osvědčeném rituálu, ověřte si, zda stále odpovídá dnešnímu telefonu nebo počítači. Pečlivost totiž pomáhá jen tehdy, když míří na problém, který ještě existuje.