Surface v roce 2020: jaká nová zařízení můžeme od Microsoftu očekávat?

V říjnu loňského roku představil Microsoft několik nových zařízení z rodiny Surface. Kromě upgradu stávajících zařízení jsme se dočkali několika novinek – 15“ Surface Laptopu, sluchátek EarBuds skládacího počítače Surface Neo a také skládacího telefonu Surface Duo. Poslední dva zmíněné přístroje půjdou do prodeje až ke konci letošního roku, rozhodně však nepůjde o jediný letošní hardware od Microsoftu. Jakých se ještě dočkáme zařízení?

Surface Book 3

Vysoce pravděpodobný je příchod nového Surface Booku, neboť druhá generace je tu s námi už od roku 2018. Třetí generace si nepochybně polepší ve výkonu, což ostatně naznačují některé benchmarky; GeekBench například ve své databázi zaznamenal dvě nová zařízení, která by mohla být 13 a 15palcovou variantou Surface Booku 3.

Pokud jsou tyto záznamy legitimní, můžeme se těšit na 10. generaci procesorů Intel Core, kterou doplní dedikované grafické karty NVidia GTX 1660 Max Q (u 15“ varianty) a GTX 1650 Max Q (u 13“ varianty). Více informací, například o změně designu, zatím nemáme. Surface Book 3 by mohl být představen už na jaře.

Surface Go 2

Na jaře by také mohla dorazit druhá generace nejlevnějšího tabletu v nabídce Microsoftu – Surface Go. Tento počítač byl na trh vypuštěn předloni, a to s poměrně slabým procesorem Intel Gold. Letošní generace by si mohla výkonnostně polepšit, GeekBench prozradil, že v Redmondu testují verzi s procesorem Intel Core m3-Y8100.

U těchto „levných“ strojů by dávalo smysl použít ARMový čipset, například nedávno představený Snapdragon 7c, zatím však neexistují žádné důkazy o tom, že by Microsoft přemýšlel tímto směrem. Možná nás ale překvapí.

Surface Studio 3

Dva roky starý je i stolní all-on-one počítač Surface Studio 2, proto by letos mohlo dojít k odhalení jeho nástupce. Počítat můžeme s navýšením výkonu a pravděpodobně i s větší modularitou, která by teoreticky mohla vést k poměrně volné konfigurovatelnosti vnitřní hardwarové výbavy. Nové Surface Studio očekáváme až v druhé polovině letošního roku.

Surface Earbuds a Headphones 2

Microsoft v minulosti pod značkou Surface uvedl i dvoje sluchátka; náhlavní soupravu Headphones a špuntíky Earbuds. Druhé jmenované byly představeny na konci minulého roku a na jaře by měly jít konečně do prodeje, Surface Headphones se možná dočkají svého nástupce. Očekávat můžeme podporu moderních kodeků, hovoří se i o černé barevné variantě.

Surface Neo

Na podzim se konečně dočkáme i prvních skládacích zařízení využívajících dva displeje či jeden ohebný. Tento typ zařízení byl k vidění nejen na loňské tiskové konferenci Microsoftu, ale i u několika výrobců na lednovém veletrhu CES. Microsoft tomuto konceptu věří, proto připravuje nejen vlastní hardware, ale i speciální systém Windows 10X, který bude tento typ zařízení pohánět.

Zatím víme pouze to, že Surface Neo bude tvořen dvěma 9“ displeji, v jeho útrobách bude tikat procesor Intel Lakefield a jako příslušenství bude možné používat stylus nebo přídavnou hardwarovou klávesnici, která se bude bezdrátově nabíjet ze zad přístroje. Microsoft brzy uvolní sadu vývojářských nástrojů, aby měl v době uvedení připravenou základnu prvních titulů upravených pro tento typ zařízení.

Surface Duo

Podobný form-faktor, ale v menším měřítku dostane skládací smartphone Surface Duo. Ten pro změnu poběží na Androidu, i přes svůj redmondský původ na něm nebudou chybět aplikace a služby od Google. Microsoft v minulých týdnech vypustil do světa první verzi vývojářských nástrojů, takže tvůrci aplikací již mohou pracovat na titulech, které skládací zařízení využijí.

Surface Duo dostane do výbavy dva 5,6“ displeje s rozlišením 1 800 × 1 350 pixelů, každé z „křídel“ zařízení má být tenké pouze 4,8 mm. Tento skládací telefon byl nedávno zachycen na fotografii přímo v rukách ředitele Microsoftu Satya Nadelly, naposledy zapózoval před objektivem fotoaparátu v rukách neznámého člověka v metru ve Vancouveru.

Prototyp Surface Duo byl prezentován s čipsetem Qualcomm Snapdraogn 855, avšak prodejní verze zřejmě dostane nejnovější generaci Snapdragon 865, která by mohla přinést i podporu sítí 5G. Surface Duo má jít do prodeje rovněž na podzim letošního roku, ovšem objevují se hlasy, že by se mohl objevit i dříve, neboť jeho vývoj postupuje rychleji než u Surface Neo. K prvním nadšencům by se podle zdrojů serveru WindowsCentral mohl dostat ještě před letošními letními prázdninami.

Panos Panay se stal šéfem divize Windows a zařízení

Letošní rok bude nepochybně v rodině zařízení Microsoft Surface zajímavý a příští roky slibují ještě větší podívanou. V minulém týdnu totiž proběhla v Microsoftu malá rošáda na vedoucích pozicích, přičemž šéf týmu Surface Panos Panay se stal vedoucím divize Windows a zařízení.

Pod jeho vedením tak může dojít k ještě užší spolupráci mezi softwarovými a hardwarovými týmy, což ve výsledku může znamenat lepší spolupráci systému Windows na různých typech zařízení.