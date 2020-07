Surface Duo klepe na dveře. K prvním zákazníkům se údajně dostane už příští měsíc

Lumia 650. Takto se jmenoval poslední smartphone od Microsoftu, který byl představen v únoru roku 2016. Poté redmondský gigant zrušil svoji mobilní divizi a smartphonům se věnoval pouze softwarově. Loni v říjnu však poodhalil Surface Duo, který sice není typickým smartphonem, nicméně hovor zprostředkovat umí. Microsoft toto skládací zařízení odhalil s řádným předstihem, aby se na jeho příchod připravili vývojáři. A jak se zdá, od jeho uvedení na trh nás dělí pouhé jednotky týdnů.

Surface Duo production has started and will begin shipping to customers the week of August 24th, I'm told. Should be less than a month to go now!

— Zac Bowden (@zacbowden) July 29, 2020