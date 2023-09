Super Mario Bros. Wonder bude nostalgická jízda, dočkáme se i speciální edice Switche

Super Mario Bros. Wonder je klasická skákačka z řadou nových nápadů

Zahrát si budete moci nejen za legendárního instalatéra, ale i jeho přátele

Hra vyjde 20. října a doprovodí ji speciální edice konzole Switch OLED

Když se řekne Nintendo, patrně každý si automaticky vybaví také světoznámého italského instalatéra Maria. Ten je s firmou spjat už dlouhá léta a do značné míry se podílí na jejím úspěchu. Není proto divu, že každý titul z tohoto univerza je velmi očekávaným, přičemž hra s názvem Super Mario Bros. Wonder rozhodně není výjimkou. Japonská společnost se nyní na speciální akci Nintendo Direct pochlubila s 15 minutami záběrů ze samotného hraní.

Mario se vrací v plné síle

Ukázka slibuje klasickou hratelnost, avšak v mnohem rozverněji pojatém světě. Skákačku si budete moci užit nejen z pohledu samotného Maria, ale také jeho přátel jako jsou Yoshi, Luigi či Peach. Volba postavy přitom bude mít vliv na hru, ať už v podobě unikátních pohybů či jiných speciálních schopností. Ve spoustě nových úrovních na vás budou čekat nejen tradiční nepřátelé, ale také plejáda nových záporáků, se kterými se budete muset kreativně vypořádat, pokud budete chtít dojít až na konec každé úrovně.

Super Mario Bros. Wonder je skvělou ukázkou toho, že v Nintendu pracuje řada velmi kreativních lidí, kteří i u časem prověřených konceptů umí stále vymýšlet nové výzvy, čímž udržují legendu jménem Mario stále živou. Svým dílem k tomu jistě přispěl i letošní snímek Super Mario Bros. ve filmu, který se i přes vlažné kritiky stal kasovním trhákem. To nicméně není všechno, co si Nintendo pro své fanoušky přichystalo.

Kromě poměrně dlouhé ukázky hratelnosti představila společnost také speciální edici konzole Nintendo Switch OLED. Ta sice nedostane vyšší výkon, ani lepší materiály, ale bude oděna do stylové červené barvy, která je pro Maria typická a chybět nebude ani několik drobných easter eggů. Speciální edice konzole půjde do prodeje už 6. října, tedy v mírném předstihu oproti Super Mario Bros. Wonder – ta bude k dispozici o něco později, konkrétně 20. října.