Stylovka, nebo nechutný kýč? Nejlepší hráč MS v Kataru dostane zlatý telefon za stovky tisíc

Společnost Caviar nachystala dárek pro nejlepšího hráče Mistrovství

Je to iPhone 14 Pro ve speciální zlaté úpravě

Vyrobí se jen 22 kusů

Původně ruská společnost Caviar, která se zaměřuje na luxusní úpravy elektroniky, převlékla kabát a nyní se profiluje jako západní subjekt se sídlem v Dubaji. Nyní nachystala sadu dvou telefonů speciálně pro fotbalové mistrovství světa pořádané v Kataru. Jmenují se The Great a The Iconic a jak nejspíš tušíte, jde o pořádný kýč.

Již tento víkend se dozvíme, kdo bude zvolen nejlepším hráčem turnaje. Právě pro tohoto fotbalistu bude určen iPhone 14 Pro The Great. Má tělo z 24karátového zlata, přičemž na zádech je ještě 18karátové, které tvoří logo šampionátu. The Iconic je pak vyveden ve stejném designu, jen materiál se liší – zde byl kvůli muslimským tradicím zvolen leštěný titan.

„Co je ve sportu nejdůležitější? Myslím, že upřímnost a otevřenost. I kdyby se ukázalo, že nejlepší hráč je ten, kterého osobně nemám rád, rád mu dám unikátní zlatý telefon,“ prozradil svůj tok myšlenek šéf Caviaru Serge Kitow, kterého možná budete znát spíše pod jeho dřívějším ruským jménem Sergej Vladimirovič Kitov.

Oba smartphony budou samozřejmě i v prodeji, ale pouze v limitovaném počtu 22 kusů. Dostupnější The Iconic začíná na 7 910 eurech (to v přepočtu dělá skoro 193 tisíc korun). iPhone 14 Pro v úpravě The Great však vyjde na 25 850 eur, tedy v přepočtu bezmála 650 tisíc korun.