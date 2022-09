Strhující podívaná! Příběhový trailer z God of War Ragnarök vám vyrazí dech

Vydání očekávaného God of War Ragnarök se nezadržitelně blíží a bylo jen otázkou času, než se fanoušci dočkají další vytoužené upoutávky. Stalo se tak v rámci video prezentace State of Play, která se sice zaměřovala především na výtvory japonských partnerských studií, avšak v samotném závěru nabídla dechberoucí pohled na očekávané dobrodružství inspirované severskou mytologií.

God of War Ragnarök - State of Play Sep 2022 Story Trailer | PS5 & PS4 Games

Otec a syn

Ústředním motivem příběhové ukázky je snaha o vzepření se osudu, proti němuž Kratos v minulosti svedl nespočet bitev. Upoutávka však naznačuje, že svá tajemství má tentokrát i jeho syn Atreus. Ústřední dvojice postav tak bude patrně usilovat o nalezení společné řeči a prohloubení vzájemné důvěry, čímž hra přímo navazuje na první díl severské ságy z roku 2018, který ve srovnání s původními hrami z období PS2 a PS3 vykreslil Kratose jako starostlivého otce s pohnutou minulostí.

Navzdory konci světa

Kromě představení příběhového pozadí došlo také na prostřihy přímo z hraní, ve kterých se Kratos utkává s plejádou mytických nestvůr a nepřátel včetně Thora, a to s pomocí sekery Leviathan či ikonických čepelí chaosu, ke kterým se Kratos vrátil ke konci předchozího dílu.

Hybatelem příběhu by měl být Ragnarök – ve výkladu severské mytologie konec světa, jehož příchodu se Kratos pokusí zabránit. A kdo ví, možná to bude právě on, kde jej svými činy uvede do pohybu. To se však nedozvíme dříve než 9. listopadu, kdy hra vychází pro PS4 a PS5.