Strategická pecka Medieval II: Total War míří na mobilní platformy

Herní série Total War patří mezi nejlepší kombinace tahové a real-time strategie. Plánování na rozsáhlých mapách doprovázené epickými bitvami ve 3D prostředí nadchlo nejednoho hráče, díky čemuž se z titulů Total War stala kultovní záležitost.

Po příchodu revolučního dílu z prostředí starověkého Říma na chytré telefony (včetně datadisků), se nyní na smartphony chystá také středověké pokračování Medieval II: Total War, které bude mít opět na svědomí studio Feral Interactive. Druhý Medieval zkombinoval moderní 3D prostředí Rome a duchovně navázal na původní Medieval.

Total War: MEDIEVAL II for iOS & Android – Coming Spring 2022

Vydání Medieval II: Total War na platformy Android a iOS nedostalo konkrétní datum, nicméně vývojáři slíbili vydání na jaře letošního roku. Doufejme, že Feral Interactive do budoucna zpracuje také čtveřici navazujících datadisků, které hráče zavedly na Britské ostrovy, do Ameriky na počátku kolonizace, Svaté země či do období šíření křesťanství v Pobaltí.