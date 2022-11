Strašák jménem deepfake nemá proti softwaru FakeCatcher šanci. Rozpozná je s 96% úspěšností

Technologie se neustále zlepšují, což s sebou nese řadu pozitiv, ale také nějaká ta negativa. Jednou z temných stránek jsou takzvané deepfakes, tedy digitálně upravená videa, na nichž známí lidé říkají věci, které by ve skutečnosti neřekli. To může posloužit jako základ pro konspirační teorie, dezinformace či diskreditaci.

V současné době lze deepfakes stále ještě rozpoznat, neboť lidé mají velmi dobře vyvinutý smysl pro rozpoznávání tváří jiných lidí. Do budoucna by však technologie mohly ošálit i ty nejpozornější diváky, a tak přišel Intel se softwarem jménem FakeCatcher. Ten podle tvrzení výrobce procesorů dokáže rozpoznat deepfake videa v reálném čase, a to přibližně v 96 procentech případů.

Software je založen na sledování prokrvení obličeje lidí na videu, k čemuž využívá umělou inteligenci schopnou učení se. Na základě rozpoznávání jednotlivých pixelů pak dokáže rozpoznat, zda na videu hovoří skutečný člověk, či se jedná o digitálně vytvořeného dvojníka. Řešení od Intelu zároveň pracuje na opačném principu než tradiční deep learningové detektory – na rozdíl od hledání toho, co je falešné, se zaměřuje na detekci skutečných věcí. V budoucnu by tento či jemu podobné programy mohly fungovat automaticky na celé řadě sociálních sítí, čímž by omezily šíření manipulací mezi lidmi.