Stejně jako Apple. Google v příštím roce vymění dodavatele 5G modemů

Příští rok se odehrají velké přesuny v oblasti 5G modemů

Apple dá sbohem Qualcommu, Google skočí do neprobádaných vod

Příští Pixely mají dostat modemy od MediaTeku

Přestože sítě páté generace jsou tu s námi již několik let, stále se dají v obchodech najít zařízení bez jejich podpory – víceméně se jedná o levnější zařízení, u kterých se výrobci rozhodli ušetřit pár dolarů za 5G modem a doprovodné antény. U vlajkových modelů je podpora 5G naprostým standardem, avšak i zde výrobci telefonů hledají způsoby, jak za používání technologie ušetřit.

Apple dává sbohem Qualcommu

Za nejpokročilejší modemy v branži jsou považovány ty od Qualcommu, avšak pravděpodobně jsou také nejdražší. Jejich velkým odběratelem je společnost Apple, která je využívá spíše z nutnosti – ještě před pár lety vedla s Qualcommem ostrou právní bitvu a snažila se přejít na čipy Intelu. Jejich vývoj ale zkrachoval, což vedlo k náhlému usmíření Applu s Qualcommem, bez kterého by možná přišla technologie 5G do iPhonů o pár let později.

Apple se nicméně stále touží se závislosti na Qualcommu vymanit – zkrachovalou modemovou divizi od Intelu koupil a na jejích základech začal vyvíjet modem vlastní. Přijít by měl už příští rok, jeho premiéra se má odehrát už na jaře v chystaném smartphonu iPhone SE. Modem od Applu prý nemá být tak pokročilý jako ten od Qualcommu, avšak to u nejlevnějšího iPhonu v nabídce vadit nebude – pro Apple bude důležitější nezávislost a také nepochybně nižší cena.

Příští Pixely dostanou modemy od MediaTeku

Modemovou rošádu prý pro příští rok chystá i Google. Ten dosud při vývoji a výrobě svých čipů Tensor spolupracoval se Samsungem, tudíž od korejské firmy odebíral i její modemy Exynos. Čipset Tensor G5 připravovaný pro budoucí generaci Pixelů ale bude údajně navržen přímo Googlem a vyroben v továrnách TSMC, tudíž bylo nutné vyřešit otázku, od koho odebírat modemy.

V úvahu prý přicházely všechny možné varianty (včetně Qualcommu), nakonec ale prý zvítězil dosud nepředstavený modem T900 od tchajwanského MediaTeku. Jeho technické specifikace dosud nejsou známé, mluví se však o tom, že bude podporovat nejnovější specifikaci 5G 3GPP Release 17. V tuto chvíli nevíme, kdo se o výrobu tohoto čipu postará, nebo zda bude svými parametry schopný konkurovat zavedenějším značkám. To vše se asi dozvíme až na přelomu léta a podzimu roku 2025, kdy by měla být nová generace smartphonů Pixel představena.