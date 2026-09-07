Stejná výbava, výrazně vyšší cena. Galaxy A18 4G odkrývá svůj vzhled i parametry

- První zástupce nové generace smartphonů od Samsungu uniká na internet
- Galaxy A18 4G dostane stejný design i výbavu jako jeho předchůdce
- Cena má přitom vyrůst o 50 procent
Smartphony kvůli paměťové krizi zdražují a ty nejlevnější z nich prakticky zmizely z pultů obchodů. Není se čemu divit, podle odhadů analytických firem u nich mohou paměti stát za více než polovinou výrobních nákladů. Kvůli minimalizaci výdajů výrobci telefonů omezují vývoj, což je ostatně vidět i na čerstvém úniku chystaného smartphonu Samsung Galaxy A18 4G – ten by měl být totiž vybaven podobně jako jeho předchůdce, avšak jeho cena údajně o polovinu vzroste.
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Galaxy A18 4G: loňská výbava, letošní cena
Chystaný smartphone Galaxy A18 4G bude v rámci značky patřit k nejlevnějším smartphonům, avšak i tak se zřejmě budeme muset připravit na výrazné zdražení. Přitom výbava by měla být prakticky totožná jako u loňského modelu Galaxy A17 4G.
Podle serveru Android Headlines dostane chystaná novinka totožný 6,7″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Stále se má jednat o panel s poměrně širokými okolními rámečky a kapkovitým výřezem pro selfie kamerku s rozlišením 13 megapixelů. Na zádech pak najdeme oválný ostrůvek se třemi fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní se světelností f/1.8
- 5Mpx širokoúhlý
- 2Mpx makro
Mezigeneračně se nezmění ani výkon. Na pozici čipsetu Samsung údajně opět nasadí MediaTek Helio G99 v kombinaci se 4 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitách 128 nebo 256 GB s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Starší čipset bohužel znamená i starší konektivitu – ta bezdrátová má zahrnovat Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3, podpora 5G zcela chybí a o NFC se zdroj nezmiňuje.
Přestože výbava Galaxy A18 4G je na papíře shodná s loňským modelem, podle Android Central máme počítat s výrazným zdražením. Cena loňského modelu startovala na 199 eurech, letošní novinka bude údajně stát 299 eur (asi 7 300 korun včetně DPH). Pokud tedy seženete za výprodejové ceny loňský model, bude se pravděpodobně jednat o rozumnější volbu.