Starty raket SpaceX už na YouTube neuvidíte, Musk upřednostní vlastní platformu

Společnost SpaceX přesouvá veškerou komunikaci na sociální síť X

Najdete na ní nejen veškeré informace, ale také živé přenosy

Obsahu pod hlavičkou NASA se to prozatím nejspíše netýká

Start rakety mířící do vesmíru patřil vždy mezi populární události. Zatímco v minulosti nebyly starty tak časté a navíc zcela v režii státních organizací, dnes do kosmu míří čím dál tím častěji rakety soukromých společností, které zároveň i do určité míry převzaly od státu i výzkum a vývoj. Není proto divu, že nejedna společnost chce mít pod palcem i ostře sledované starty, které jsou vyvrcholením celé jejich práce a směrem k veřejnosti také ideálním způsobem, jak prezentovat své úspěchy.

SpaceX odteď už pouze na síti X?

Výjimkou není ani společnost SpaceX, kterou vlastní excentrický miliardář Elon Musk. Ten celou plejádu videoobsahu týkající se jeho raket dříve nahrával na největší videoplatformu YouTube, avšak s převzetím sociální sítě X (dříve známé jako Twitter) začal pomalu přesouvat veškerý obsah právě tam. Ze začátku byla všechna videa k dispozici na obou platformách, nyní se však Musk rozhodl, že konkurenci již nehodlá dále podporovat a veškerý obsah bude k dispozici pouze na X.

Watch Crew-6 exit Dragon after safely splashing down at 12:17 a.m. ET https://t.co/S0YHHBOrTK — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2023

Společnost SpaceX zároveň začala omezovat svou přítomnost také na konkurenčních platformách, jako je například Instagram či Flickr. Naproti tomu na „domácí“ síti X začala firma razantně zvyšovat svou aktivitu a kromě živých přenosů z několika různých úhlů oddělila od hlavního účtu také všechny informace o Starlinku. Příznivci YouTube a ostatních sítí nicméně stále mají jedno místo, kde mohou videa týkající se (nejen) Crew-6 od SpaceX sledovat – oním místem je oficiální kanál vesmírné agentury NASA.

Pro fanoušky Elona Muska a jeho firem se nicméně nejedná o zásadní změnu. Miliardář totiž už delší dobu komunikuje většinu důležitých informací na síti X, ať už přes svůj oficiální kanál, nebo skrze profily daných společností. Je tedy pravděpodobné, že do budoucna se na X přesune veškerá aktivita i jeho ostatních společností.