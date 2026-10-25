Stahují se nad Applem mračna? Investiční banka změnila svou radu ohledně akcií z Cupertina

- Pohled na akcie Applu se změnil, minimálně ze strany investičních bank
- Loop Capital už nedoporučuje nákup, ale raději zvolit opatrnější postup
- Na vině je současná strategie Applu, které investoři příliš nevěří
Ačkoli se na první pohled může mnohdy zdát, že je vše v naprostém pořádku či dokonce na vzestupu, investoři mohou některé situace vidět zcela jinak. Svými penězi pak mohou určité firmy podpořit v jejich růstu, či je naopak pořádně zbrzdit. Výjimkou není ani Apple a jeho akcie – investiční banka Loop Capital změnila své hodnocení z „koupit“ na „držet“ s odůvodněním, že je poměrně nepravděpodobné, že by gigant z Cupertina dokázal nahradit odhadovaný pokles dodávek iPhonů o 13 milionů kusů oproti původním plánům na druhou polovinu roku 2026.
Koupit, prodat, nebo držet?
Investiční banka snížila cílovou cenu akcií Applu z 370 dolarů na 330 dolarů a dříve předpokládala, že nedostatky pamětí a procesorů způsobily zpoždění dodávek, z nichž se Apple zotaví v roce 2027. Na základě svých nejnovějších informací přímo zevnitř dodavatelského řetězce však od tohoto předpokladu upustila. Loop Capital nyní odhaduje dodávky iPhonů na 79 milionů kusů ve čtvrtletí končícím v prosinci, což je méně, než byly původní odhady ve výši 85 milionů. Očekává také nižší průměrnou prodejní cenu.
Pro rok 2027 Loop Capital odhaduje, že Apple dodá více iPhonů, než byla původní předpověď, přičemž její odhad nyní činí 260 milionů kusů. Věří však, že se tyto telefony budou v průměru prodávat za nižší cenu, což ji vedlo ke snížení prognózy tržeb z prodeje iPhonů z 315 miliard dolarů na 285 miliard dolarů. Rostoucí náklady na paměťové moduly by rovněž mohly snížit zisky samotného Applu.
Díky široce rozdělenému harmonogramu uvedení nových modelů ze strany Applu je obtížnější odhadnout finanční výhled. Modely iPhone 18 Pro se na trh dostaly v září a iPhone Duo se začal prodávat 23. října, avšak příchod standardních modelů iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2 se očekává až na jaře roku 2027. Counterpoint Research přisuzuje značnou část poklesu dodávek ve třetím čtvrtletí právě chybějícímu základnímu modelu. Apple si přesto zajistil rekordní tržní podíl ve třetím čtvrtletí ve výši 22 %, a to navzdory skutečnosti, že celosvětové dodávky smartphonů meziročně poklesly o 20 %.