Spotify a Instagram nabídnou těsnější integraci, umožní sdílet skladby v reálném čase

Sdílení aktuálně přehrávaných skladeb ze Spotify na Instagram bude ještě jednodušší

Nové propojení bude vše za vás dělat automaticky

Kdy se dočkáme oficiálního uvedení je prozatím záhadou

Hudební streamovací aplikace, jako jsou Apple Music či Spotify, už nyní nabízí nějaký druh integrace s oblíbenou sociální sítí Instagram, abyste mohli alespoň sdílet aktuálně poslouchanou písničku v příspěvku nebo v příběhu. Jak to ale vypadá, Spotify a Meta hodlají toto propojení posunout ještě na vyšší úroveň a nabídnou funkci, kterou především aktivní posluchači jistě ocení. Právě přehrávaná hudba na Spotify by se měla v reálném čase ukazovat na instagramovém profilu, trochu jako to bylo za časů kecálka MSN.

Aktuálně přehrávaná skladba ze Spotify automaticky na Instagramu

Tato funkce v podstatě umožní uživatelům propojit svůj účet na Instagramu se službou Spotify na úplně jiné úrovni. Po propojení streamovací platforma automaticky vytvoří novou poznámku se skladbou přehrávanou skrze Spotify, přičemž tyto poznámky mohou vidět ostatní uživatelé, když otevřou soukromé zprávy, nebo se podívají na profil daného uživatele. Nové funkce „Sdílet ze Spotify“ si všiml vývojář Alessandro Paluzzi. Zpráva uživatelům vysvětluje, že mohou „průběžně sdílet to, co poslouchají“, a také „kdykoli přestat sdílet“. Funkce v současné době není uživatelům k dispozici, ale vše nasvědčuje tomu, že bude brzy oficiálně oznámena.

Stojí za zmínku, že uživatelé Instagramu už mohou sdílet písničky v poznámce ve svých soukromých zprávách. Problém je ovšem v tom, že to musíte nastavit manuálně pro každou jednotlivou skladbu, kterou se svými sledujícími chcete sdílet. Toto řešení by umožňovalo vyplňení skladby v poznámce automaticky, čímž by ušetřilo náruživým posluchačům, kteří se o svůj hudební vkus chtějí dělit se světem, značné množství času.

Tato funkcionalita nicméně není úplně nová – už kdysi ji využíval například kecálem Microsoft Messenger (známý pod zkratkou MSN), který měl také funkci, která vašim přátelům ukázala skladbu, kterou jste v danou chvíli poslouchali. Pokud se tedy rádi dělíte o svůj hudební vkus a zároveň si předplácíte Spotify, máte se rozhodně na co těšit. Bohužel to vypadá, že uživatelé Apple Music budou mít alespoň prozatím smůlu. Doufejme, že Apple na podobné funkci v budoucnu také zapracuje.