Instagram má novou funkci, okoukal ji od stařičkého MySpace

Sociální síť Instagram přidala novinku, kterou mohou pamětníci znát z MySpace

Jedná se o možnost přidat na svůj profil vlastní skladbu

Vybírat můžete z knihovny Instagramu, skladba se nepřehrává automaticky a lze vybrat jen 30 sekund

Zatímco Instagram zná nebo na něm má účet poměrně velké množství lidí, starší službu s názvem MySpace si dnes pamatují už jen ti dříve narození (pokud jste na něm měli účet, jste v očích mladší generace oficiálně staří). I přes to, že MySpace neomylně míří do propadliště internetových dějin neznamená to, že nemůže modernějším sociálním sítím ještě posloužit. Instagram oznámil novou funkci, která uživatelům umožňuje přidat si do profilu oblíbenou skladbu, což je aktualizace, která se vrací k MySpace z počátku roku 2000.

Přidejte si oblíbenou skladbu rovnou na váš profil

Přidaná skladba se zobrazuje v oblasti Bio v profilu uživatele a na rozdíl od MySpace se skladby nepřehrávají automaticky, když někdo navštíví daný profil. Návštěvníci si mohou skladbu, nebo její ukázku, přehrát a pozastavit podle vlastní libosti s tím omezením, že doba trvání přehrávání skladby je pouhých 30 sekund. „S nadšením oznamujeme, že si nyní můžete do svého profilu přidat skladbu, což vám dává více možností, jak se vyjádřit prostřednictvím hudby,“ uvedl Instagram ve speciálním příspěvku „Výběr skladby ve vašem profilu bude aktivní, dokud skladbu nevyměníte.“

Pro přidání skladby musíte přejít na stránku Upravit profil a vybrat možnost Hudba, kde lze vyhledat a vybrat skladbu z knihovny licencované hudby Instagramu – jde o stejnou hudební knihovnu, kterou lze použít v Reels, nebo v příspěvcích. Nová funkce byla spuštěna ve spolupráci se zpěvačkou Sabrinou Carpenter, na jejímž profilu se nachází upoutávka na její novou píseň „Taste“ před jejím oficiálním vydáním koncem tohoto týdne.