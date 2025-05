Spolupráce značek Sonos a Ikea končí! Oblíbené reproduktory Symfonisk budou brzy minulostí

Výrobce prémiových reproduktorů Sonos ukončil spolupráci se švédským nábytkářským gigantem Ikea

Díky této spolupráci si zákazníci v obchodních domech Ikea mohli pořídit řadu reproduktorů Symfonisk

Reproduktor v podobě obrazového rámu či lampičky si zákazníci budou moci zakoupit pouze do vyprodání současných zásob

Po téměř deseti letech svérázných reproduktorů integrovaných do lamp, polic či obrazových rámů, ze kterých se před zraky překvapené návštěvy mohl linout hlas Karla Gotta i Viktora Sheena, končí spolupráce nábytkářské společnosti IKEA s výrobcem prémiových audiozařízení Sonos. Znamená to jediné – blíží se konec známé modelové řady Symfonisk.

Konec reproduktorů Symfonisk

Ukončení partnerství pro magazín The Verge potvrdila přímo společnost Sonos. Jakmile se doprodá zbytek skladových zásob, zmizí reproduktory Symfonisk z regálů Ikea nadobro. „Během uplynulých osmi let jsme měli to potěšení úzce spolupracovat se společností Ikea a jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli,“ uvedla mluvčí Sonosu Erin Pategas.

Vaše oblíbená lampa s bambusovým stínidlem samozřejmě znenadání neztichne, ale pořízení dalších cenově dostupných reproduktorů Sonos už nadále nebude možné. Pokud jste tedy o jejich pořízení uvažovali, možná byste si měli pospíšit, dokud je z čeho vybírat. Pro fanoušky Sonosu byla řada Symfonisk tak trochu skrytým klenotem, za příznivou cenu jim totiž umožňovala vcelku plnohodnotně vstoupit do ekosystému výrobce prémiových zvukových zařízení.

Plnohodnotný Sonos za příznivou cenu

Tak například policový reproduktor se dokázal více než důstojně přiblížit původním modelům Play:1 a Sonos One. Díky tomu se stal vyhledávanou cenově dostupnou variantou pro sestavu s prostorovým zvukem.

Řada Symfonisk také vyplnila velmi specifickou mezeru na trhu: prostorové reproduktory pro domácí kino, které ale na první pohled jako reproduktory nevypadaly. A třeba takový obrazový rám díky širokému výběru všemožných krytů dokázal velmi efektivně splynout se zbytkem interiéru.

