Splinter Cell se vrací. V Ubisoftu vzniká plnohodnotný remake prvního dílu

Pár měsíců staré spekulace se mění v realitu. V Ubisoftu skutečně vzniká nová hra ze špionážní série Splinter Cell. Nepůjde však o přímé pokračování, ale o plnohodnotný remake první dílu z roku 2002. Potvrdil to sám francouzský vydavatel ve snaze přilákat nové zaměstnance k projektu, který se v současné době nachází v rané fázi vývoje. Hra vzniká ve studiu Ubisoft Toronto.

Prvotřídní technologie

S ohledem na počáteční fázi vývoje o projektu nevíme mnoho. V tuto chvíli je však jasné minimálně to, že hru bude pohánět engine Snowdrop, na jehož základech Ubisoft vystavěl sérii The Division či chystaného Avatara s podtitulem Frontiers of Pandora a s jehož pomocí chtějí tvůrci posunout hratelnost, grafické zpracování či dynamické osvětlení a stíny na novou úroveň.

Splinter Cell Remake: Stepping Out of the Shadows | Ubisoft [NA]

Watch this video on YouTube

S úctou k originálu

Vývojáři si podle svých slov dávají záležet na tom, aby nenarušili identitu původních her. Po vzoru originálu tak stále půjde o lineární hru, nikoliv otevřený svět, se kterým se ve videohrách setkáváme stále častěji, a ne vždy jej tvůrci dokáží smysluplně využít. „Snažíme se zachovat vizi původních her, která se od té doby prolíná celou sérií,“ ujistil fanoušky producent Matt West.

O plnohodnotném návratu série Splinter Cell se spekulovalo už před několika měsíci. Podle zákulisních informací se tvůrci chtějí inspirovat mj. sérií Hitman od dánského studia IO Interactive.