Specifikace vlajkového Snapdragonu 8 Gen 4 unikly na internet: evoluce, nebo významný skok kupředu?

Qualcomm na podzim představí nový čipset pro příští generaci vlajkových smartphonů

Snapdragon 8 Gen 4 má být vyráběn moderním 3nm procesem od TSMC

Qualcomm využije výkonná procesorová jádra Oryon

Společnost Qualcomm letos na podzim pořádá svůj tradiční výroční summit, na kterém ukáže nové čipové sady pro různé druhy zařízení. Stejně jako v minulých letech bychom se měli dočkat nového čipsetu pro příští generaci vlajkových smartphonů, který s největší pravděpodobností ponese označení Snapdragon 8 Gen 4. Na internetu se nyní objevil údajný soupis jeho parametrů.

Snapdragon 8 Gen 4: jádra Oryon a 3nm výrobní proces

Vlajkové smartphony příštího roku se mají na co těšit – vypadá to, že Snapdragon 8 Gen 4 nebude pouze evolucí stávajícího modelu, ale přinese poměrně významná vylepšení. Posun kupředu bude vycházet už z výrobního procesu, Qualcomm přejde ze 4nm na 3nm proces od TSMC, na který měl donedávna exkluzivitu pouze Apple. Díky této změně bude čipset sám o sobě energeticky úspornější.

Procesorová jednotka bude kompletně přeskládána. Zatímco současný Snapdragon 8 Gen 3 má kombinaci jader 1+3+2+2, jeho nástupce dostane sestavu 2+6, tedy dvě supervýkonná jádra a šest slabších. Uniklý materiál hovoří o jádrech Oryon, která Qualcomm zatím nasadil pouze do svých počítačových čipů Snapdragon X Elite a Plus – pravděpodobně se bude jednat pouze o ona výkonná jádra, která budou zřejmě doplněna o jádra Cortex od ARM Holdings. Podle předběžných benchmarků by měl procesorový výkon narůst o 35/30 procent (jedno jádro/více jader).

O grafický výkon se postará nový čip Adreno řady 8, posílena bude i neurální jednotka, byť její parametry zatím neznáme. Zajímavý je nicméně nízkonapěťový subsystém Low Power AI (LPAI), který dovede neustále zaznamenávat data z mikrofonu, kamer a senzorů. Snapdragon 8 Gen 4 bude dále obsahovat komunikační systém FastConnect 7900, který zajistí podporu sítí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a UWB, k dispozici bude i nový 5G modem verze 17.

První smartphony se Snapdragonem 8 Gen 4 dorazí ještě v letošním roce, premiéru si čipset údajně odbyde v řadě Xiaomi 15, která má být odhalena krátce po Snapdragon summitu – ten je naplánován na 24.–26. října.