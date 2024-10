Soumrak kompaktů? Samsung by údajně mohl zrušit model Galaxy S26

Samsung v minulém týdnu představil novou rodinu vlajkových tabletů, u které překvapil nečekaným rozhodnutím neuvádět na trh základní variantu Galaxy Tab S10, ale pouze vyšší verze Plus a Ultra. Podle informátora Ice Universe by mohl podobný osud potkat budoucí generace vlajkových smartphonů.

Samsung má v plánu příští rok v lednu uvést na trh tradiční sestavu vlajkových smartphonů Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra. Tato kombinace by ale podle informátora Ice Universe mohla být poslední – v roce 2026 by Korejci mohli údajně z portfolia vyškrtnout základní model Galaxy S26. Paradoxně ale ne kvůli snižující se popularitě kompaktních telefonů.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer…

