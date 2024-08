Souboj Cybertruck vs. Ford F-150: náročné tahání pětitunového nakladače do strmého kopce

Tesla Cybertruck vs. Ford F-150 při tahání nakladače do kopce v horkém počasí?

Na YouTube se objevilo video, které ukazuje schopnosti obou trucků v reálném provozu

Ford měl při výjezdu na kopec problémy s teplotou, Cybertruck si vedl o poznání lépe

Od té doby, co je Cybertruck na trhu, jej fanoušci i různí amatérští badatelé nebo youtubeři podrobují nejrůznějším testům a zkouškám. Už jsme tu měli průjezdy vodou nebo testy odolnosti proti střelbě. Někteří se při testech dokonce i zranili. Nyní se na kanálu The Fast Lane Truck objevilo video, kde je Cybertruck srovnáván s Fordem F-150 při tažení těžkého přívěsu do kopce. Test ukázal, že Tesla na tom rozhodně není tak špatně, jak někteří tvrdí. Stále se tedy bavíme především o tahání nákladu.

Při jednom horkém odpoledni nadšenci naložili malý kolový nakladač na přívěs a ten připojili nejprve k Fordu a poté k Cybertrucku. Hmotnost přívěsu byla necelých 4 800 kg, což není daleko od maximální přípustné hmotnosti přívěsu u Cybertrucku, která činí 4 990 kg. Ačkoliv celé video trvá přes půl hodiny, zásadním poznatkem je, že Ford F-150 při výjezdu dvakrát narazil na maximum své provozní teploty, takže úkol sice zvládl, ale musel snížit svůj výkon, aby nedošlo k přehřátí.

Ford se „vařil“, Cybertrucku spadl dojezd

Cybertruck na kopec vyjel překvapivě bez sebemenších problémů. Je tedy nutno zmínit, že spotřeba energie při tahání těžkého nákladu je obrovská, takže celkový dojezd vozu se při testu znatelně snížil. Problémy s přehříváním ale novinka Elona Muska neměla. Nakonec to tedy se schopnostmi Cybertrucku nebude tak zlé a kromě poutání pozornosti na ulicích zvládne i nějakou tu náročnější práci. V jednom z videí jsme již dříve mohli vidět i přesvědčivé výsledky při výjezdu v náročném terénu. Třeba Tesla jednou pokoří dlouhodobě nejprodávanější vůz v USA, čímž je právě Ford F-Series. Rozhodně to ale hned tak nebude.