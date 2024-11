Sony vstoupí dvakrát do stejné řeky. Chystá konkurenci pro Nintendo Switch

Japonská společnost Sony údajně zvažuje výrobu přenosné herní konzole

Naposledy mělo Sony ve svém portfoliu PlayStation Vita, který na trhu skončil v roce 2019

Jeho duchovního nástupce se nicméně jen tak nedočkáme

Přenosné herní konzole si dobu své největší slávy odbyly především začátkem milénia, kdy se na trhu objevil handheld Nintendo DS, jenž navazoval na populární Game Boy. Postupem času se ale po přenosných herních konzolích slehla zem, až je na scénu opět vrátilo Nintendo, tentokrát v podobě konzole Switch, která zaznamenala masivní úspěch. V té době nicméně japonský rival Sony už pomalu odepsal svůj handheld Vita, který měl sice své světlé momenty, ale s přibližně 15 miliony prodaných kusů se nejednalo o tak velký úspěch, jaký si v Tokiu představovali.

Chystá Sony nástupce Vity?

Jak to tak ale vypadá, Sony ještě nehází flintu do žita. Společně s úspěšným zařízením PlayStation Portal a stále rostoucími spekulacemi o vstupu Microsoftu na trh handheldů se začínají ledy hýbat také v zemi vycházejícího slunce. Sony v současné době údajně připravuje novou kapesní herní konzoli, která uživatelům umožní hrát hry pro PlayStation 5 kdekoli. Podle agentury Bloomberg je tato konzole vyvíjena s ohledem na konkurenty Nintendo a Microsoft a je pravděpodobné, že do jejího uvedení na trh zbývají ještě roky. Pokud se ji společnost Sony vůbec rozhodne realizovat.

Nintendo celému segmentu výrazně dominuje, přičemž příští rok se očekává příchod nástupce nové generace oblíbené konzole Switch. Také Microsoft vyvíjí vlastní prototyp kapesního Xboxu, ačkoli generální ředitel herní divize Microsoftu Phil Spencer nedávno upozornil, že toto zařízení má do finálního uvedení na trh ještě několik let. Přenosná herní zařízení v posledních letech těží také z rozšíření o PC platformy, jako je Steam Deck od Valve a řada ROG Ally od tchajwanského Asusu.

Snaha Sony nezůstat pozadu bude nejspíše navazovat na PlayStation Portal: osmipalcové herní zařízení, které japonská firma vydala v loňském roce a které bezdrátově streamuje hry pro PS5 z cloudu. Podle Bloombergu však mělo původně fungovat jako samostatné zařízení. Nové zařízení by umožnilo hrát hry nativně, nikoli streamovaně přes Wi-Fi, čímž by se potenciálně rozšířilo publikum. Jestli se Sony nakonec odhodlá vrátit se zpátky do segmentu přenosných herních zařízení, na to si budeme ještě muset počkat.