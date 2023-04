Sony chystá nový ovladač. Bude vás chladit i hřát do rukou

Patentová přihláška prozradila ovladač s pokročilou haptickou odezvou

Speciální gelový materiál by měl reagovat na teplotní podmínky ve hře

Není jisté, zda se takového ovladače vůbec kdy dočkáme

Pokud jde o nasazení inovativních technologií do herních periferií, nemá Sony konkurenci. Ačkoli lze dlouze debatovat, zda zvuková zpětná vazba, různé tuhosti triggerů, dotyková ploška či gyroskopy skutečně zásadně zlepšují herní zážitek, je dobře, že alespoň některá z firem se snaží jít neprošlapanou cestou a experimentovat s novými technologiemi, které mají za cíl vtáhnout hráče ještě více do děje. Podle posledního patentu to vypadá, že DualSense není pro Sony konečnou stanicí.

Patentová přihláška ukazuje ovlladač vyrobený z materiálu měkčího než plast, který má za cíl vylepšit haptickou odezvu. Elastický materiál je částečně deformovatelný a má připomínat makromolekulární gel na bázi silikonu. Kromě toho by tento materiál mohl přijímat elektrické signály prostřednictvím připojeného obvodu. Sony uvádí, že použití tohoto vynálezu by poskytlo „ovladač schopný obohatit haptické zážitky.“

V praxi by se mělo jednat o změnu teploty na základě prostředí hry, kde se právě hráč nachází. Jinými slovy když bude slézat vysoké zasněžené hory, ucítí ve svých rukou chlad, zatímco při pohybu po poušti se gamepad zahřeje. I když to zní velmi zajímavě, patent není žádnou zárukou toho, že se podobného ovladače kdy dočkáme.