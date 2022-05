Sonos se vyjádřil k očekávanému subwooferu. Kdy bude představen?

Před několika dny populární výrobce audio techniky představil nový soundbar Sonos Ray. Již delší dobu se spekuluje také o levnějším subwooferu, který by tento soundbar mohl doplnit. A některé informace o chystaném modelu Sub Mini už unikly i samotnému Sonosu. Magazín TechRadar nyní oslovil přímo Brandona Holleyho z produktového oddělení firmy Sonos.

Holley na dotaz ohledně subwooferu odpověděl, že aktuálně není co představit: „Zvažujeme velké množství produktů a ohledně subwooferu máte určitě pravdu. Sonos Ray by se subwooferem jistě zněl skvěle, ale aktuálně opravdu není co odhalovat.“

Jediný subwoofer v nabídce společnosti s označením Sonos Sub byl představen již před deseti lety a aktuálně můžete zakoupit jeho třetí generaci, která byla uvedena na trh zhruba před dvěma roky. S cenou okolo 20 tisíc Kč se jedná o poměrně drahý špás a ti, kteří mají menší obývací pokoj a nepotřebují takový výkon, mají smůlu.

Ačkoliv Sonos blížící se představení nového produktu popírá, některé informace ohledně novinky už unikly a díky The Verge vznikl také render. Sub Mini by měl mít tvar válce a design většího modelu připomíná především díky otvoru ve středu. Samozřejmě by ale měl být o poznání menší a také lehčí. Ačkoliv se představení patrně nedočkáme během nadcházejících týdnů, zářijová IFA v Berlíně by už alespoň základní informace přinést mohla.