Snapdragon 865 bude hájit svoji pozici až do konce roku, verze Plus není v plánu

Qualcomm v loňském roce uvedl na trh dva vlajkové čipsety – pro jarní smartphony Snapdragon 855, pro ty podzimní výše nataktovaný Snapdragon 855 Plus. Na začátku letošního roku se objevily spekulace, že by se stejná praxe měla opakovat i letos, ovšem nyní se zdá, že si aktuální Snapdragon 865 udrží pozici nejvýkonnějšího „androidího“ čipsetu až do konce roku.

Že letos žádný Snapdragon 865 Plus nedorazí, potvrdil šéf marketingu společnosti Meizu. Důvod je patrný – vrcholový „osmičkový“ Snapdragon je pro spoustu výrobců drahý, a proto ve spoustě telefonů vídáme čím dál častěji Snapdragony z nižších řad. Ty mají dostatečný výkon na veškeré operace (včetně hraní her), Snapdragon 765G dokonce disponuje i integrovaným 5G modemem, který Snapdragon 865 nemá. Poměr cena/výkon tak u výrobců hraje ve prospěch lehce slabších čipsetů, a z tohoto důvodu patrně nemá Qualcomm důvod vydávat dva vlajkové modely ročně.