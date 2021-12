Snapdragon 8 Gen 1: první benchmarky odhalují grafický výkon na úrovni Apple A15 Bionic

Qualcomm před nedávnem odhalil čipset Snapdragon 8 Gen 1 pro příští generaci vlajkových smartphonů, který má opět nabídnout posun ve výkonu a efektivitě. I když se zatím žádný telefon s tímto čipsetem neprodává, na internetu se objevily první benchmarky, které vysoký výkon Snapdragonu 8 Gen 1 potvrzují.

Qualcomm se při odhalení Snapdragonu 8 Gen 1 pochlubil, že nabízí o 20 procent vyšší procesorový a o 30 procent vyšší grafický výkon než jeho předchůdce. Takto v prezentaci to ještě nevypadá tak působivě, ovšem srovnání s přímou konkurencí už je jiná písnička.

Podle snímků z benchmarků, které zveřejnil informátor Ice Universe, je grafická jednotka Adreno 730 natolik výkonná, že se může v některých úkonech směle rovnat konkurenčnímu čipu Apple A15 Bionic. V testu GFXBench Manhattan Offscreen ES 3.0 dokonce nový Snapdragon s přehledem zvítězil.

Ice Universe ale jedním dechem dodává, že takto vysoký výkon bude patrně na úkor spotřeby, což má platit nejen pro Snapdragon 8 Gen 1, ale obecně pro všechny čipsety založené na nejnovějších návrzích od ARM. Od příštích vlajkových smartphonů prý máme očekávat znatelné zahřívání v zátěži.

By the way, the architecture of arm is too garbage. The CPUs of 8 gen1, Exynos 2200 and D9000 have no significant improvement in performance or power consumption. Not as good as A15, not even A13. The key word of Android phone in 2022 is still: Hot

Velký posun nemáme očekávat ani od grafických čipů od AMD v budoucích čipsetech Samsung Exynos, u nichž měla být grafická jednotka největší konkurenční výhodou, nyní se však zdá, že možná bude dokonce slabší než zmíněné Adreno 730 u Snapdragonu.

It can be predicted that Exynos 2200 still has no advantage. Previously, we thought AMD GPU would keep its GPU absolutely ahead. Now, it may still be inferior to Snapdragon, and there will be no gap in CPU. It is difficult for Exynos to get out of the dilemma.😔

