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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 má údajně problémy s přehříváním. Qualcomm to popírá

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 10. 16:30
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Smartphone s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 6
  • Korejská média tvrdí, že Samsung řeší problémy s přehříváním nových Snapdragonů
  • Z tohoto důvodu je zatím nejisté, jaký čip bude nakonec pohánět smartphone Galaxy S27 Ultra
  • Qualcomm přehřívání svých čipů popírá

Qualcomm na konci září představil novou generaci čipů pro příští vlajkové smartphony, a to hned ve dvou provedeních – máme zde základní Snapdragon 8 Elite Gen 6 a pak jeho posílenou variantu Elite Extreme. Tyto čipy už našly cestu do několika smartphonů (např. Xiaomi 18 Pro (Max), Motorola Signature, OnePlus 16 apod.), v příštím roce se tento seznam ještě rozšíří. Nejistota zatím panuje u Samsungu, který by u svých příštích vlajkových telefonů mohl dát přednost vlastnímu čipu Exynos 2700.

Každoroční otázka: Snapdragon nebo Exynos?

Nadcházející vlajkovou řadu smartphonů od Samsungu budou tvořit hned čtyři samostatné modely – Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Pro a Galaxy S26 Ultra. Korejský gigant nyní stojí před rozhodnutím, jaké čipy do těchto telefonů nasadit – zvažovány jsou vlajkové čipy od Qualcommu, anebo vlastní Exynos 2700, který podle počátečních testů nabízí srovnatelné vlastnosti – ve vícejádrovém testu procesoru je prý dokonce o 10 procent výkonnější.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Chip

Podle korejského webu SEDaily má Samsung rozpracováno několik prototypů vrcholného modelu Galaxy S27 Ultra, přičemž některé z nich pohání Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Bohužel u těchto jednotek se údajně začalo projevovat vysoké přehřívání čipu a jeho následné zpomalování.

Samsung dal údajně Qualcommu na vyřešení tohoto problému ultimátum do poloviny tohoto měsíce, avšak zatím se nepodařilo najít řešení. Jelikož se má sériová výroba smartphonů řady Galaxy S27 rozeběhnout ke konci letošního roku, potřebuje Samsung učinit včasné rozhodnutí. Pokud se údajné přehřívání nejnovějšího Snapdragonu nepodaří vyřešit, možná po dlouhé době uvidíme Exynos v kompletní modelové řadě.

Qualcomm přehřívání popírá

Zprávy z korejských zdrojů dementoval na síti X šéf marketingu Qualcommu Don McGuire, podle kterého jsou informace o přehřívání Snapdragonu 8 Elite Extreme Gen 6 nepřesné. Výrobci smartphonů se podle jeho slov snaží hledat správný balanc mezi výkonem a spotřebou tak, aby v jejich zařízeních běžely čipy od Qualcommu bezproblémově. S přehříváním ale podle McGuireho nemá problémy ani jeden z nedávno představených vlajkových Snapdragonů.

Jsme zvědaví, jak se tento případ vyvrbí a po jakém čipu Samsung nakonec sáhne.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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