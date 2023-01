Smutný zápis Elona Muska v Guinessově knize rekordů: přišel o nejvíce peněz v historii

Začátek roku 2023 není pro Elona Muska zrovna příznivý

Zapsal se sice do Guinessovy knihy rekordů, avšak největší ztrátou majetku v historii

Hodnota jeho majetku klesla více než o polovinu

Elon Musk jakožto jeden z nejbohatších lidí na světě přirozeně poutá pozornost nejen finančního světa. Aby se člověk propracoval mezi procento vyvolených, chce to nejen velkou dávku umu, ale také nějaké to štěstí. Jak se zdá, to Muska alespoň momentálně opustilo. Excentrický miliardář se sice svým umem zapsal do proslulé Guinessovy knihy světových rekordů, nicméně jeho rekord není zrovna něco, čím by se chtěl veřejně chlubit.

Pozornost komisařů od Guinesse si Musk vysloužil za nebývalý pokles svého osobního majetku. Jeho ztráta 182 miliard dolarů (cca 4 biliony korun) od listopadu 2021 trhla všechny dosavadní rekordy a zapsala se do historie. Některé jiné zdroje ale mají pro Muska ještě horší zprávu, neboť skutečná ztráta by se mohla pohybovat až okolo 200 miliard dolarů (cca 4,4 bilionů korun).

„Hodnota majetku Elona Muska se propadla z 320 miliard dolarů (cca 7,1 bilionů Kč) v roce 2021 na 138 miliard dolarů (cca 3 biliony korun) k lednu 2023, především kvůli špatnému vývoji cen akcií Tesly,“ citují komisaři ze zdrojů poskytnutých Forbsem. Ačkoli přesný pokles hodnoty majetku je téměř nemožné zjistit, Muskův zápis do historie mnohonásobně předčil předchozí rekord, který ustanovil japonský investor Masajoši Son. Ten v roce 2000 přišel o „pouhých“ 58,6 miliard dolarů (cca 1,2 bilionu korun).