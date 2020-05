Smutný rekord v podání Sony: v prvním čtvrtletí se prodalo nejméně Xperií v historii

Na minulé čtvrtletí nebude společnost Sony vzpomínat v dobrém, minimálně co se týče podeje smartphonů. O Xperie dlouhodobě klesá zájem a období mezi letošním lednem a březnem bylo dokonce nejhorší v historii.

Sony mezi lednem a březnem prodalo pouze 400 tisíc Xperií

V minulém čtvrtletí Sony prodalo pouze 400 tisíc telefonů, což je meziroční pokles o 63,7 procent. Loni ve stejném období japonská firma prodala 1,1 milionů Xperií, pro letošní rok si stanovila skromnější cíl 700 tisíc, ani ten však nedokázala splnit. Za špatné prodeje nemůže pouze nezájem zákazníků, ale i pandemie COVID-19, která ovlivnila jak nabídku, tak samotnou výrobu.

První čtvrtletí roku je fiskálním roce Sony tím posledním, takže firma vydala i statistiky za celý fiskální rok. V něm bylo dodáno 3,2 milionů telefonů, byť původní predikce z dubna loňského roku hovořila o 5 milionech. Sony raději neodhaduje výsledky prodejů v dalším období, neboť doba je aktuálně velmi nevyzpytatelná. Prodeje telefonů má táhnout aktuální modelová řada tvořená telefony Xperia 1 II a Xperia 10 II.

Sony se netají tím, že chce vrátit do konce příštího roku svoji mobilní divizi do zisku. Pomoci by měl příchod sítí 5G, na který spoléhají prakticky všechny krachující mobilní divize konkurenčních značek.