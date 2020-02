Sony Xperia 10 II přináší voděodolnost do střední třídy

Jarní rodina letošních Xperií je kompletní. Prostor mezi základní Xperií L4 a vlajkovým modelem Xperia 1 II vyplňuje zástupce střední třídy nazvaný Xperia 10 II. Oproti svému předchůdci bez římské číslice přichází pouze v jedné velikosti s 6“ displejem, ve střední třídě se ale rozhodně neztratí.

Sony Xperia 10 II: voděodolná nudle

Xperia 10 II dostala opět do výbavy protáhlý displej s poměrem stran 21:9, jedná se o OLED panel s Full HD rozlišením a technologií Triluminios. Rámečky po stranách jsou poměrně tenké, za to širší čelo a brada v kombinaci s protáhlým displejem dělají z telefonu 157mm vysokou nudli. Telefon alespoň potěší příjemnou hmotností 151 gramů a hlavně zvýšenou odolností splňující krytí IP65/68. To je ve střední třídě poměrně unikátní vlastnost, která by mohla přilákat nové ovečky.

Zadní strana telefonu se stala domovem pro trojici fotoaparátů. Překvapivě zde nenacházíme žádné kamerky „do počtu“, ale plnohodnotnou výbavu sestávající se z 12Mpx klasického snímače, 8Mpx teleobjektivu a 8Mpx širokoúhlé kamery. Ve schopnostech fotoaparátu je natáčet video ve 4K rozlišení. Rozlišením 8 megapixelů disponuje i selfie kamerka nad displejem. Čtečku otisků prstů nenajdete ani na zádech, ani v displeji, výrobce ji umístil na pravou stranu.

Jack vstává z mrtvých

Xperii 10 II pohání čipset Qualcomm Snapdragon 665 hospodařící se 4 GB RAM. Po uživatelská data je připravena 128GB paměť, o podpoře paměťových karet se bohužel výrobce nezmiňuje. Akumulátor v těle telefonu má kapacitu 3 600 mAh a díky funkci Battery Care je postaráno o jeho dlouhou životnost. Telefon se dobíjí USB-C konektorem, naštěstí ale nechybí ani tradiční sluchátkový jack pro připojení vašich oblíbených sluchátek. Telefon podporuje audio technologie High-Resolution a High-Resolution Wireless pro kvalitní drátový i bezdrátový poslech.

Sony Xperia 10 II bude dostupná na jaře letošního roku v bílé a černé variantě s Androidem 10 na palubě. Na odhalení cen ještě čekáme.