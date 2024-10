Smrti unikl jen o vlásek. Mladík se díval do telefonu a srazil jej vlak

Mladý Argentinec při pohybu ve městě neodlepil oči od svého chytrého telefonu

Nechybělo málo a skončil pod koly jedoucího vlaku

K tragédii naštěstí nedošlo, i když jej vlak srazil

Nářky především starší generace na to, jak dnes všichni neustále koukají do mobilu, patří ke koloritu všedních dní. Jak se ale říká, na každém šprochu pravdy trochu. Minimálně v případě argentince Facunda Rodrígueze to rozhodně platí beze zbytku. Dvacetičtyřletý muž bez nadsázky přežil vlastní smrt, když ho sledování jeho chytrého telefonu málem stálo život, alespoň podle kamerového záznamu.

Díval se do displeje a srazil jej vlak

Rodríguez se v pondělí procházel po ulicích čtvrti Liniers hlavního města Argentiny Buenos Aires, načež při přecházení ulice, na které přejíždějí vlaky, nevěnoval svému okolí dostatečnou pozornost. Po vstupu na koleje si svou chybu ovšem rychle uvědomil a pokusil se vrátit zpět na ostrůvek uprostřed ulice, avšak přijíždějící vlak strojvedoucí zastavit nedokázal a Rodrígueze srazil. Překvapený mladík se zvládl po nárazu postavit a dotkl se pravé strany hlavy, zatímco jedna z kolemjdoucích kontrolovala jeho zdravotní stav. Během několika sekund u něj byli také dva pracovníci železnice, kteří mu rovněž nabízeli pomoc.

Na místo byli pochopitelně zavoláni zdravotníci, nicméně po jejich zásahu Rodríguez odešel po svých. Tato nehoda zastavila provoz na trati Sarmiento, která spojuje západní část Buenos Aires s centrem města, přibližně na 45 minut. Uživatelé sociálních sítí pochopitelně na mladém muži nenechali nit suchou a pořádně jej zkritizovali. Kritice neušli ani ostatní kolemjdoucí, kteří i přes blížící se neštěstí nikterak nezasáhli a nechali k nehodě dojít.

Ačkoli žijeme v poměrně bezpečném prostředí, kde se nám až na výjimky prakticky nemůže nic závažného stát, přesto je potřeba mít se při pohybu (nejen) ve městě na pozoru. Obzvláště to platí v případech, kdy přecházíte ulici, nebo dokonce koleje. Pokud totiž vstoupíte do cesty na poslední chvíli, řidič automobilu, tramvaje či vlaku nemá příliš šanci zareagovat a taková srážka může skončit fatálně.