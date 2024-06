Smartphony do 2, 3 nebo 5 tisíc. Vybrali jsme ty nejlepší dárky za vysvědčení

To nám to zase uteklo… Přesně v pátek končí další školní rok a vy si stále lámete hlavu, čím odměníte své ratolesti za snahu a skvělé výsledky? U Mobil Pohotovosti aktuálně probíhá obří výprodej a my jsme pro vás vybrali několik parádních produktů, kterými své děti skutečně ohromíte. Tady jsou.

Nejlevnější Moto G84 na trhu

Hitem výprodeje je bezesporu Motorola Moto G84. Právě ta za cenu pouhých 4 999 Kč nabídne skutečně parádní parametry – velký 120Hz OLED displej, 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací, pořádně velkou 5000mAh baterii s podporou rychlého nabíjení, velkorysou 12GB/256GB paměť a v neposlední řadě i voděodolnost.

Dokonalým telefonem střední třídy je Galaxy A55 – jeden z nejprodávanějších telefonů od Samsungu. Má skvělý fotoaparát, kvalitní displej, solidní výkon, slušnou výdrž baterie a také dlouhou softwarovou podporu. Může být váš už za 8 790 Kč.

Smartphony do 2 a 3 tisíc

Sháníte-li telefon, který nepřesáhne cenovku tří tisíc, chybu rozhodně neuděláte s Xiaomi Redmi 12 za 2 689 Kč (běžně 3 189 Kč) nebo s ještě levnějším kouskem, a to s Poco C40, který teď vyjde na pouhých 1 999 Kč (běžně 2 199 Kč).

Ke všem vybraným smartphonům získáte ten nejlepší dárek – prodlouženou tříletou záruku zcela zdarma.

Ještě levnější příslušenství

Z příslušenství jsou pak rozhodně nejzajímavější chytré hodinky WatchY3 od Lamaxu (1 990 Kč) s funkcí nastavení bezpečnostních zón a integrovanou GPS, díky které můžete sledovat, kde se zrovna vaše dítě pohybuje, nebo zda dorazilo přesně tam, kam mělo.

Fanoušky dětských pohádek a seriálů zase rozhodně nadchnou bezdrátová sluchátka OTL (690 Kč) a super letní atmosféru s reprákem JBL Flip 6 (2 990 Kč) si malí dovolenkáři užijou nejen na letních táborech, ale třeba u bazénu nebo u moře.