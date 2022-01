Smartphony Black Shark změní majitele, zaplatí za ně téměř půl miliardy dolarů

Herní smartphony jsou poměrně specifická zařízení, která cílí na úzkou skupinu uživatelů. I přes to se do jejich výroby pouští nejeden výrobce, například Nubia se svými telefony RedMagic či Asus se smartphony ROG Phone. Za zmínku ovšem stojí také Black Shark, dceřiná společnost Xiaomi.

Ty nyní pravděpodobně změní majitele. Podle leakera Abhishka Yadava si Xiaomi pláclo s gigantem Tencent, který vlastní například čínské sociální sítě Weibo, QQ a WeChat, přičemž na poli her je známý díky studiu Riot Games, které vyvíjí hru League of Legends, či svými podíly ve firmách jako Epic Games, Activision Blizzard nebo Paradox Interactive. V minulosti čínský holding spolupracoval s Nubií i Asusem na jejich herních smartphonech, takže nákup společnosti Black Shark není až takovým překvapením.

Breaking:

Tencent will acquire BlackShark Gaming part of xiaomi group in 3 billion yuan.#Tencent #BlackShark #Xiaomi pic.twitter.com/zcFLdSyG9C

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 10, 2022