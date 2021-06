Sluchátka Sony WF-1000XM4 oficiálně: nový design a ještě lepší potlačení hluku

Špuntová sluchátka Sony WF-1000XM3 patří dlouhou dobu mezi to nejlepší, co si můžete v daném segmentu pořídit. Skvělá výdrž, špičkový zvuk a prvotřídní aktivní potlačení hluku – to je jen drobný výčet důvodů, proč stojí za zvážení. Nyní se japonská společnost rozhodla tento model aktualizovat a oficiálně představit Sony WF-1000XM4.

Sony příliš dobře tajemství neudrželo – kompletní specifikace a tiskové snímky unikly na veřejnost dávno před oficiálním představením. Pojďme si nicméně všechna fakta shrnout. Sony WF-1000XM4 kladou ještě větší důraz na vylepšené aktivní potlačení hluku díky novému procesoru V1 a dvěma mikrofonům umístěným v každém sluchátku. K tomu také napomáhá 6mm jednotka reproduktoru s o 20 % větším magnetem.

Nový design se projevil také na koncovkách, které izolují zvuk, snižují hluk a rovněž poskytují lepší přilnavost ke zvukovodu, takže sluchátka lépe drží v uchu. Vylepšení se dočkal pochopitelně také zvuk, díky podpoře technologií LDAC a DSEE Extreme. Sony WF-1000XM4 si vypůjčila jednu funkci od většího sourozence WH-1000XM4, konkrétně Speak-to-Chat.

Pro krátkou konverzaci stačí jen začít mluvit a sluchátka automaticky ztlumí přehrávanou skladbu, díky čemuž nemusíte vyndávat sluchátka z uší. Funkce Adaptive Sound Control či automatické zastavení skladby po vytažení sluchátka z ucha jsou poté samozřejmostí.

Kombinace technologie přesného snímání hlasu Precise Voice Pickup s mikrofony a bone-conduction sensorem, který monitoruje vaši řeč, umožňuje modelu WF-1000XM4 snímat jasně a přesně hlas během hands-free hovorů.

Sluchátka byla přepracována tak, aby byla o 10 % menší než předchozí generace, aniž by došlo ke kompromisu v kvalitě zvuku nebo výdrži baterie. Také nabíjecí pouzdro je o 40 % menší.

Sluchátka vydrží hrát 8 hodin se zapnutou funkcí aktivního potlačení hluku (až 12 hodin s vypnutým ANC) a dalších 16 hodin získáte z pouzdra (až 24 hodin při vypnutém ANC). Pětiminutové rychlé dobíjení poskytne dostatek energie na 60 minut přehrávání a aplikace Sony Headphones Connect vás upozorní, klesne-li nabití pouzdra pod 30 %. Sluchátka Sony WF-1000XM4 lze rovněž dobíjet bezdrátově pomocí standardu Qi a sluchátka také splňují standard odolnosti proti vodě IPX4.

Sony WF-1000XM4 podporují funkci Googlu Fast Pair pro rychlé párování s Androidem a také Microsoft Swift Pair pro párování se zařízeními s Windows 10. Nechybí ani podpora hlasových asistentů od Googlu a Amazonu. Sluchátka Sony WF-1000XM4 půjdou do prodeje v černé a krémově stříbrné variantě za cenu 7 499 korun. Začátek prodeje byl stanoven na červen letošního roku.