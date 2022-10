Sluchátka Nothing Ear (1) skokově zdraží. V Česku je přitom skoro neseženete

Bezdrátová sluchátka Ear (1) jsou první produkt britské společnosti Nothing, kterou založil švédsko-čínský vizionář Carl Pei. Příslušenství zažilo premiéru na konci července loňského roku a na trh – mimo jiné i na ten český – se dostalo s přívětivou cenou. V USA jste sluchátka pořídili za 99 dolarů, v Česku byla cena přímo úměrná kurzu, takže činila 2 699 Kč včetně daně. Na konci října ale Nothing sluchátka výrazně zdraží.

When we started developing it, we only had 3 engineers. A year later, we have 185. During this time, the Ear (1) has received 15 firmware and tuning updates, and is a completely different product to when we launched it.

— Carl Pei (@getpeid) October 18, 2022