Slevy, které opravdu stojí za to! Obří televize od Samsungu, špičkový herní notebook a vlajková loď Xiaomi

Připravili jsme pro vás nový seriál, ve kterém budeme upozorňovat na ty nejzajímavější produkty v akci na českém trhu

V některých případech můžete ušetřit i deset tisíc korun

Za zmínku stojí například sleva na herní monitor, 75″ televizi nebo špičkový herní notebook

Kdo by neměl rád slevy. Ačkoli Češi mají ke zlevněným produktům a službám možná až nezdravou náklonnost, které prodejci často a rádi zneužívají, neznamená to, že je na samotných slevách něco špatného. Tu a tam se totiž objeví výhodná akce, která není přikrášlená a rozhodně stojí za zvážení. V našem novém seriálu vám budeme přinášet ty nejzajímavější slevy na technologické produkty, které nejsou v řádech desetikorun, ale kdy se jedná o skutečně výhodné nabídky. Co jsme pro vás vybrali tentokrát?

Náš nový seriál vám přináší tipy na výhodné nabídky, které byste si neměli nechat ujít. V našich výběrech nepůjde o pseudoslevy nebo o desetikoruny, ale o skutečně výhodné nabídky. Produkty pečlivě vybíráme a snažíme se v českých e-shopech hledat takové ceny, které opravdu stojí za to. Zároveň je nutné upozornit, že všechny slevy jsou platné v době publikace článku a většina z nich je omezena buď časově, nebo počtem kusů. Může se tedy stát, že některá ze slev časem pomine a vyplatí se tedy s rozhodováním příliš neotálet. Pokud nechcete, aby vám naše slevové články unikly, nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, kde na podobné akce budeme pravidelně upozorňovat.

Vlajkový model bez kompromisů

První tip se týká smartphonu, a ne jen tak ledajakého. Na chytré telefony povětšinou bývají slevy spíše symbolické, obzvláště pak na i jinak cenově dostupné modely, tudíž nestojí moc za zmínku. Pokud ale pokukujete po nějakém vlajkovém modelu, neměl by vám uniknout Xiaomi 14 Ultra – ten totiž nabízí například 6,7″ LTPO AMOLED panel s rozlišením WQHD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, 512 GB interní paměti, odolnost podle certifikace IP68, čtveřici fotoaparátů s rozlišením 50 Mpx s puncem Leica nebo baterii s kapacitou 5000 mAh. Jenže jak to tak u vlajkových smartphonů bývá, cena je poměrně vysoká.

Nyní ale máte možnost pořídit Xiaomi 14 Ultra se zajímavou slevou. Zatímco běžně 29 990 Kč, například u Mobil Pohotovosti jej můžete díky akci Xiaomi Days zakoupit po zadání kódu xiaomidays za mnohem příjemnější cenu 25 491 korun. Jestli tedy máte v hledáčku pořízení nového skvěle vybaveného smartphonu, tuhle nabídku určitě zvažte.

Hardwarové parametry Xiaomi 14 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 75,3 × 9,2 mm, hmotnost: 224,4/229,5 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,73", LTPO AMOLED, rozlišení: 2K, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C (3.2 Gen 2)

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1.0", 1.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.5, 120mm, 1/2.51", PDAF, OIS, 5× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.8, 75mm, 1/2.51", PDAF, OIS, 3,2× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.8, 12mm, 122˚, 1/2.51", PDAF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 22mm, 0.7µm, 4K video, HDR, panorama Cena: 25 491 Kč Kompletní specifikace

MacBooky za výhodné ceny

Vstoupit do světa Applu je poměrně jednoduché, ale co si budeme povídat, také finančně náročné. Obzvláště u notebooků začínají ceny poměrně vysoko a pokud chcete mít přístup k systému macOS také na cestách, musíte se plácnout přes kapsu. Za skvělý vstupní produkt platí už dlouhá léta MacBook Air, který kombinuje přenosnost, příjemné parametry a nižší cenu. K zahození určitě není ani starší 13″ MacBook Air z roku 2020 s procesorem M1, 8 GB RAM a 256GB SSD, především pokud jste nenároční uživatelé. Zmínku si ale zaslouží také 13″ MacBook Air z roku 2022 s novějším procesorem M2.

Pakliže vám stačí úplný základ a nepotřebujete si nějak vyskakovat, mohli jste MacBook Air s M1 pořídit za cenu 21 490 Kč. V rámci Alza dnů ale cena s kódem ALZADNY10 klesla pod dvacet tisíc, konkrétně na 19 341 korun, což není špatná nabídka. MacBook Air s M2 sice podobné slevy nemá, avšak zatímco na oficiálních stránkách Applu pořídíte základní verzi za 29 990 Kč, na řadě českých webů, u Mobil Pohotovosti, jej pořídíte za mnohem příznivějších 25 990 korun.

Herní notebook se slevou 7 000 Kč

Pokud rádi hrajete i na cestách a jste příznivci PC, jistě vám padlo oko na nějaký ten herní notebook. Ty mají jednu věc společnou – vysokou cenu. Jinak tomu není ani v případě Asusu ROG Strix G16 s označením G614JVR-N4005W, který nabízí například matný 16″ IPS panel s rozlišením 2560 × 1600 a obnovovací frekvencí 240 Hz, procesor Intel Core i9 14900HX Raptor Lake Refresh, 32 GB RAM DDR5, grafiku Nvidia GeForce RTX 4060 8GB 140 W (MUX Switch) nebo SSD s kapacitou 1 TB.

Sestava to sice není špatná, avšak za cenu 49 164 Kč, kolik u něj svítí na e-shopu Alza to až takové terno není. Nyní se ovšem objevila poměrně zajímavá sleva v rámci Alza dní – pokud při nákupu zadáte kód ALZADNY15, můžete jej získat za mnohem příjemnější cenu 41 789 Kč, což už stojí za zvážení. Ostatně sleva 7 375 korun rozhodně není malá.

Televize s pořádnou úhlopříčkou

Televizor nekupujeme do domácnosti tak často, nicméně pokud v poslední době uvažujete, že by vás obývací pokoj měl alespoň trochu jít s dobou, nyní je ta pravá příležitost. Na chytrou televizi od Samsungu s označením QE75QN85D by většina z nás jen tak nepomýšlela. Ne, že bychom v obýváku či ložnici nechtěli televizi s poměrně luxusní úhlopříčkou 75″, panelem Neo QLED, rozlišením 4K, obnovovací frekvencí 100/120 Hz, podporou HDR10+ či reproduktory Dolby Atmos, ovšem cena je v řadě případů překážkou.

Za normálních okolností tuto televizi pořídíte za poměrně vysokou částku 49 990 Kč. I když televizi kupujeme jednou za čas a vysoká cena rozložená do více let není až tak strašná, přeci jen to není pro každého. Nyní v rámci Alza dní ale s kódem ALZADNY20 můžete tento televizor získat o takřka deset tisíc levněji za cenu 39 992 korun, což rozhodně stojí minimálně za zvážení.

Monitor na hry jako stvořený

Pořádný herní monitor potřebuje takřka každý PC hráč, pokud to především s kompetitivními hrami myslí aspoň trochu vážně. Najít ale monitor, který poskytne dobrý poměr ceny a výkonu není nic jednoduchého a občas zkrátka nechcete dělat kompromisy. 27″ monitor AOC AGON s označením AG276QZD zaujme nejednoho hráče díky rozlišení 2560 × 1440 pixelů, 240Hz obnovovací frekvenci, antireflexní úpravě, 10bitovým barvám, odezvou 0,03 milisekundy či kompatibilitou s G-Sync. Jen ta cena není úplně pro každého.

Zatímco v běžné situaci můžete tento špičkový monitor pořídit za 18 550 Kč, v rámci akce Alza dny jej s kódem ALZADNY20 můžete získat s výraznou slevou, konkrétně za částku 14 840 korun. Sleva téměř 4 tisíce už je na celkové ceně poměrně poznat, takže pokud hledáte nový monitor pro náročné hraní, tenhle byste rozhodně neměli vynechat v rámci svého výběru.