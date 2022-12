Slevové tornádo na Epic Games Store: až do ledna hry zdarma nebo se slevou

Epic Games rozjíždí vánoční slevové šílenství

Do Štědrého dne bude každý den jeden titul zadarmo

Slevy potrvají až do 5. ledna

Nejen herní obchod Steam, ale také konkurenční Epic Games Store si pro své zákazníky přichystal zajímavou akci, kterou by rozhodně byla škoda minout. Každý den až do Štědrého dne totiž nabídne jednu hru kompletně zdarma. Epic Games Store hry poskytuje zdarma i v běžném režimu, jen standardně poskytuje 1–2 titulů každý týden.

Pokud vás hry zdarma ale nezaujmou, stále můžete nakouknout do zajímavých slevových akcí, kterých si Epic přichystal více než dost. Sleva 25 % se nevyhnula například Marvel’s Spider-Man Remastered, o 40 % levněji lze pořídit FIFU 23 Standard Edition a New Tales from the Borderlands, 45% sleva svítí u rebootu Saints Row a za polovinu lze koupit Tiny Tina’s Wonderlands.

Epic Games myslel také na hráče populárních multiplayerových akcí, jako Fortnite, PUBG či Warframe, kteří si mohou vyzvednou celou řadu vánočně laděných předmětů zcela zdarma. Slevové šílenství na Epic Games Store začalo 15. prosince a potrvá až do 5. ledna.