Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (5. 8. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Do výběru se tentokrát dostalo hned několik povedených her, především z výprodeje japonského distributora Square Enix. Na své si ale přijdou také umělecké duše, které s nástrojem Agonizer mohou vytvářet podmanivou hudbu, nebo skrze aplikaci New Pixels „kreslit“ povedená pixelartová díla.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Final Fantasy Tactics: WotL

U vydavatele Square Enix aktuálně probíhá velký výprodej, který by sám o sobě stačil na zaplnění celého dnešního seznamu. My ovšem vybrali pouze několik málo titulů, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Jedním z nich je bezesporu zástupce ikonické značky Final Fantasy Tactics s přídomkem WotL (The War of the Lions), který je skvělým zástupcem žánru japonských RPG. Původní cena byla 400 korun.