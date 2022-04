Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (29. 4. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést tipy na jejich výhodné získání.

O víkendu si raději nic neplánujte, neboť tento výběr se nese ve znamení skvělých herních pecek, jejichž dohrání vám bude nějakou tu chvíli trvat. Za zmínku stojí oba díly Star Wars: Knights of the Old Republic, slevy od Square Enix, zajímavé tituly od Annapurny či skvělá RPG, která vás přikovají k displejům a jen tak vás nepustí.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Star Wars: KotOR

Fanoušci Hvězdných válek, zbystřete. Ve slevě se nachází jedno z nejlepších RPG všech dob a také jeden z nejlepších počinů studia Bioware, a to Star Wars: Knights of the Old Republic. Prožijte ikonický příběh, ve kterém se postavíte nelítostnému Darthu Malakovi. Přikloníte se k temné, nebo světlé straně síly? Původní cena byla 250 korun.