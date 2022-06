Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (10. 6. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

V dnešním výběru aplikací a her pro iOS opět nechybí pořádná nálož zábavných titulů. Za zmínku stojí například skvělá varianta populárního Diabla nebo simulátor, který se inspiruje u indie klasiky Papers, Please. Pokud potřebujete převádět obrázky či texty do jiného formátu, přijdete si také na své.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Book of Demons: Tablet Edition

Žánr akčních RPG, jinak též známý jako diablovky, je vcelku specifický a velmi návykový. Pakliže máte Diablo zvládnuté i se zavřenýma očima a hledáte novou výzvu, vyzkoušejte Book of Demons. Tento titul nabízí skvělou grafiku, prvotřídní hratelnost a také známé mechaniky, které jsou věrné žánru. Původní cena byla 250 korun.