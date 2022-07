Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (7. 7. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Výběr tentokrát čítá povedené herní tituly, jako jsou Bridge Constructor Portal, akční RPG diablovka 9th Dawn III či povedená interaktivní novela Railways of Love. Do výběru se ale dostaly také některé užitečné aplikace, díky kterým proměníte vzhled vašeho smartphonu, nebo dostanete pod kontrolu automatické otáčení obrazovky.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Bridge Constructor Portal

Postavit stabilní most není jednoduchý úkol, o čemž by mohl vyprávět každý stavební inženýr. Jaké to je, to si můžete vyzkoušet na vlastní kůži ve hře Bridge Constructor Portal, která vám zpřístupní nejen klasické způsoby stavění mostu, ale také ikonické portály ze hry od Valve. Samozřejmě nechybí ani přechytralý robot GLaDOS. Původní cena byla 125 korun.