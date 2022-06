Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (30. 6. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Výběr aplikací a her pro tento týden zahrnuje opět celou řadu povedených her, které vám umožní prožít alternativní život, organizovat dopravu podle vašich představ či bránit římské ideály před krvežíznivými barbary. Z aplikací se můžete pro změnu těšit na povedený balíček ikon nebo zajímavý ciferník pro chytré hodinky s Wear OS.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

The Game of Life 2

Jen v málokteré hře můžete prožít doslova tisíce různých životů. Jaké by to bylo, kdybyste byli youtuber nebo robotický inženýr? Ve druhém pokračování adaptace populární deskovky The Game of Life si na tyto otázky můžete snadno a rychle odpovědět zábavnou formou. Původní cena byla 100 korun.