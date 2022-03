Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (17. 3. 2022)

Kdo by neměl rád atraktivní slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé akci či pokud jsou rovnou k dispozici zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy.

Dnešní výběr zahrnuje celou řadu herních titulů pro Android, které by bylo škoda minout. Mezi ně patří například skvělá logická adventura Baba Is You či Not Exactly A Hero. Na své si přijdou také fotografové či ti z vás, kteří hledají způsob, jak oživit svůj chytrý telefon, třeba novou tapetou nebo rovnou launcherem.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už mohly pominout.

Baba Is You

Jestli nelze puzzle adventuře Baba Is You něco upřít, je to rozhodně originalita. Každá úroveň má svá vlastní pravidla a pokud se chcete dostat dál, je potřeba se jimi nejen řídit, ale také je vhodně ohýbat a přizpůsobovat. Jen si je potřeba dát pozor na to, abyste se špatným rozhodnutím nedostali do slepé uličky. Baba Is You bezesporu potrápí vaše mozkové závity. Původní cena byla 179 korun.