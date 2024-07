Škrábete jako kocour? Copilot v OneNote přečte vaše ručně psané poznámky

Copilot v rámci OneNote dostane novou aktualizaci

Nově přečte a zanalyzuje vaše poznámky, se kterými můžete následně pracovat

Výjimkou nejsou ani poznámky napsané rukou

Microsoft se chystá v aplikaci OneNote rozšířit funkci Copilot, jak říká své umělé inteligenci. Ta bude nově umět číst a analyzovat ručně psané poznámky. Ty poté bude moct převést na „klasické“, textové, a dokonce z nich vytvoří třeba i seznam úkolů.

Technologický gigant poprvé spustil službu Copilot uvnitř aplikace OneNote prvním nadšencům v loňském listopadu. Nový update vstoupil do beta testování minulý měsíc a poté bude k dispozici předplatitelům služeb Copilot pro Microsoft 365 a Copilot Pro, jakmile se testování dokončí.

Vašim poznámkám dokonale porozumí

Microsoft ve svém blogu popisuje různé scénáře, pro které lze nové funkce Copilota využít. Prý se ho například budete moct zeptat na nějakou otázku ohledně obsahu vašich poznámek (ať už psaných strojově nebo ručně) a okamžitě vám odpoví. Taková funkce by se jistě hodila studentům nebo komukoliv, kdo si zapisuje dlouhé poznámky, ve kterých je poté obtížnější se zorientovat.

Jako další scénář se nabízí shrnutí poznámek z konference nebo učiva před zkouškou a jsem si jistý, že by byl i schopen z takových poznámek rovnou vytvořit otázky na otestování dané látky.

Posledním navrhovaným scénářem je vytváření seznamů úkolů, ale o tom již řeč byla. Rozhodně to ale neznamená, že by to byly jediné použitelné scénáře, umělá inteligence je totiž v tomto ohledu poměrně pružná.

Nevymýšlí si a funguje

Dle testu redakce serveru The Verge to navíc vypadá, že s žádným z výše zmíněných úkolů Copilot problém nemá, a ani si moc nevymýšlí, jak to mají umělé inteligence zvykem. Přepis fungoval s malým i velkým písmem, které přitom zrovna nepatřilo nejhezčí.

Pokud byste chtěli novou funkci vyzkoušet, musíte být účastníkem programu Microsoft 365 Insider a mít nainstalovanou nejnovější verzi OneNote pro operační systém Windows (17628.20006 nebo novější) a být předplatitelem Copilot Pro, či Copilot pro Microsoft 365.

Je každopádně hezké, že Microsoft bude další konkurencí pro Samsung a jeho Galaxy AI, potažmo pro Apple s jeho Apple Intelligence, co se týká poznámkových aplikací.