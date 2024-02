Šílený slib Elona Muska: zahodím telefonní číslo, dovoláte se mi na X

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, zažila v loňském roce řadu turbulentních změn. Od převzetí sítě miliardářem Elonem Muskem se platforma začala měnit podle jeho vize na „všeobjímající aplikaci“, skrze kterou byste v budoucnu měli vyřídit vše potřebné, obdobně jako tomu je například v případě čínské aplikace WeChat. Taková změna se nicméně neobejde bez spousty přešlapů, ze kterých si ovšem excentrický miliardář nic nedělá a pokračuje v naplňování své vize. Její součástí je kupříkladu možnost skrze síť X uskutečňovat telefonní hovory.

Právě tuto funkci, která by měla nahradit konvenční telefonní hovory, představil Musk v loňském roce, avšak u uživatelů sklidila smíšené reakce. Že to s nahrazením klasických hovorů myslí Musk vážně nicméně nyní potvrdil svým odvážným krokem – v příspěvku uvedl, že „v následujících měsících přestane přijímat hovory na svém telefonním čísle a pro hovory/videohovory bude využívat pouze X“. Ostatně jak lépe propagovat novou funkci své platformy než tím, že ji bude využívat sám její majitel, že?

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024