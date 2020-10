Síla internetu, aneb jak designér z USA vydělal za týden tři miliony korun na ikonkách pro iPhone

Více než 140 000 amerických dolarů (v přepočtu asi 3,2 milionu korun) vydělal za jediný týden designér ze San Francisca z prodeje balíčků ikon pro iPhone. Svou kolekci sdílel na sociální síti Twitter, kde za krátký čas získala velkou popularitu. Povedený výtvor navíc ve videu ukázal také známý technologický youtuber Marques Brownlee (MKBHD), což se na popularitě balíčku výrazně podepsalo.

Designér, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Traf, si všiml, že lidé na sociálních sítích s oblibou sdílejí vlastní návrhy barevně sladěných ikon a widgetů. Pro uživatele Androidu nic neznámého, v případě iPhonu však zásadní novinka, která do jablečných telefonů dorazila společně s aktualizací na iOS 14. A tak se Traf rozhodl, že se také pochlubí. Jeho minimalistické černobílé ikonky slavily okamžitý úspěch.

Na adresu zdařilého redesignu se ze všech stran snášela slova chvály. Zapůsobila také zvědavost. Pro mnoho uživatelů totiž šlo vůbec o první ochutnávku něčeho, co ještě donedávna pokládali za nemožné.

„Lidé se okamžitě začali ptát na ikony z obrázku,“ popisuje Traf na svém blogu nebývalou vlnu zájmu. S ohledem na neexistující ceník si začal za balíček účtovat 28 dolarů (v přepočtu asi 650 korun). Řadu zájemců sice poměrně vysoká cena odradila, jiní však povedeným ikonkám neodolali. „Jakmile jsem se následující den probudil, ihned jsem věděl, že o moje ikony je velký zájem. Zatímco jsem spal, jsem vydělal několik tisíc dolarů,“ uvedl tvůrce pro BBC.

Apple enables "custom" icons in iOS 14

Designer @traf makes a quality black icon pack

Icon pack gets featured in my iOS 14 video@traf makes $100K+ in a week 👏🏾

The power of an organic shoutout to something genuinely good is real. Product is king 👑

https://t.co/bTLVfOn1Sv pic.twitter.com/hfOdlGacb6

— Marques Brownlee (@MKBHD) October 3, 2020