Segway Navimow H5 Pro se chlubí nejmodernějšími technologiemi, trávu díky výsuvnému ramenu doseká až k okraji

- Novinka značky Segway konečně řeší nepříjemný problém robotických sekaček
- Výsuvné rameno EdgeMaestro se umí vysunout o 7,7 cm a má odstranit typický neposečený pruh podél okrajů
- Pohon všech čtyř kol zvládne podle výrobce svah se sklonem až 80 % a překážky vysoké 6 cm
- Kamerový systém doplňuje termální infračervený senzor, který má pomáhat s rozpoznáním malých zvířat i ve tmě
Robotické sekačky už dokážou samostatně zmapovat zahradu a obejít se bez obvodového drátu, jejich slabým místem ale často zůstávají samotné okraje trávníku. Segway Navimow chce tento problém řešit novým modelem H5 Pro, který představil na letošním ročníku veletrhu IFA. Nejdůležitější novinkou je výsuvný žací mechanismus EdgeMaestro, doplněný o pohon všech kol, kombinovanou navigaci a termální snímač pro detekci zvířat.
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Žací disk se vysune o 7,7 centimetru
EdgeMaestro řeší problém, kvůli kterému je u řady robotických sekaček stále potřeba vzít po dokončení práce do ruky vyžínač. Rameno se dokáže vysunout o 7,7 cm do strany a přiblížit řezný disk přímo k okraji trávníku nebo do rohu. Navimow tuhle praktickou novinku označuje jako True Zero-edge Mowing.
Samotné vysunutí žacího ústrojí by ale na členité zahradě nestačilo. H5 Pro proto používá také všesměrové plovoucí rameno, které se přizpůsobuje změnám výšky terénu a při bočním kontaktu například se zahradním svítidlem se může vychýlit. Součástí mechanismu je rovněž spodní modul Rake, který přitahuje trávu ze strany směrem k nožům. Dvojice vodicích koleček má současně snižovat tření při jízdě těsně podél hranice.
Pro okraje přitom sekačka nepoužívá samostatný zastřihovací nástavec. Pracuje se stejným řezným diskem jako na zbytku plochy. EdgeSense 2.0 má podle výrobce automaticky rozlišovat různé typy hran, od pevných překážek po nepravidelné přechody mezi trávníkem a zahradními cestami.
Při sečení okrajů uvádí Navimow hlučnost 58 dB(A). Řezný disk dostal také kryt, který omezuje odletování posekané trávy, a sekačka má systém detekce pádu či převrácení při pohybu v těsné blízkosti zdí a dalších překážek.
Pohon všech kol zvládá prudké svahy
H5 Pro není zaměřený pouze na přesné dosekávání hran. Pro pohyb po náročnějším terénu používá systém Xero-Turn All-Wheel Drive, tedy samostatně řízený pohon všech čtyř kol. Podle údajů výrobce sekačka zvládne svah se sklonem až 80 %, což odpovídá zhruba 38,6°. Zadní kola jsou odpružená, aby lépe udržovala kontakt s nerovným povrchem, a stroj má překonat také překážky vysoké až 6 cm, výmoly nebo štěrkové cesty.
Konstrukce nepoužívá klasický diferenciál a systém může řídit točivý moment každého kola zvlášť. H5 Pro podporuje dva způsoby zatáčení. Prvním je otáčení s nulovým poloměrem, druhým způsob připomínající řízení automobilu. Volba vhodného režimu má omezovat poškozování trávníku při manévrování.
LiDAR, kamery i NRTK pracují společně
O orientaci se stará navigační systém EFLS Tri-fusion. Ten kombinuje LiDAR, obrazová data z kamer a dynamickou navigaci NRTK. Sekačka má mezi jednotlivými způsoby navigace automaticky volit podle prostředí, ve kterém právě pracuje.
Takové řešení má být užitečné především tam, kde jeden druh lokalizace nemusí fungovat spolehlivě, například v komplikovaněji členěných zahradách nebo na místech s horšími podmínkami pro některý z používaných senzorů.
Termální senzor jako další stupeň ochrany
Výraznou změnu dostal také systém VisionFence. Jeho nová verze 360° VisionFence kombinuje kamery s termálním infračerveným senzorem. Díky němu má H5 Pro rozpoznat malá zvířata také při špatném osvětlení nebo v úplné tmě. Pokud systém vyhodnotí překážku jako zvíře, sekačka zastaví řezný mechanismus a změní trasu. Funkce je zaměřená mimo jiné na ochranu ježků, kteří při ohrožení obvykle neutíkají, ale stočí se do klubíčka.
Stojí také za zmínku, Navimow v této souvislosti navázal spolupráci s německou neziskovou organizací Igelhilfe Schulzendorf e.V., která se věnuje záchraně a rehabilitaci ježků. Organizace má mimo jiné pomáhat s testováním produktů v kontrolovaném prostředí záchranného centra.
Výsledky mají posloužit k dalšímu vývoji ochranných funkcí. Výrobce dokonce doporučuje ponechat na zahradě část vyšší trávy jako útočiště pro drobné živočichy. V aplikaci Navimow lze takovou oblast označit jako no-go zone, do níž robot při sečení nevjede.
Vlajková sekačka pro rok 2027
Inteligentní robotická sekačka Segway Navimow H5 Pro byla představena včera (3. září) v Berlíně v souvislosti s veletrhem IFA 2026. Výrobce zatím cenu, přesné datum zahájení prodeje ani dostupnost na českém (i globálním) trhu neuvádí. Jedná se totiž o model, který je určený až pro další sezónu a do prodeje se tak dostane až během jara roku 2027. Některé zahraniční weby spekulují, že by se cena měla pohybovat okolo hranice 2 000 eur, což je přibližně 49 tisíc Kč.