Šéf TikToku po třech měsících končí. Obchod s Microsoftem je prý na spadnutí

Okolo sociální sítě TikTok se tento týden opět děly velké věci. Společnost ByteDance, která službu provozuje, podala v úterý žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa a americké ministerstvo obchodu. Důvodem je nesouhlas s vydaným zákazem TikToku v USA, který je podle provozovatelů sítě postaven na vodě, neopírá se o žádné důkazy a byl vydán bez řádného procesu.

Šéf TikToku opouští velitelský můstek

Zatímco se ByteDance chystá na soudní válku, ve vedení TikToku došlo k velkému otřesu – společnost opustil její generální ředitel Kevin Mayer, který v čele firmy stál pouhé tři měsíce; jeho pozici přebírá šéfka amerických aktivit TikToku Vanessa Pappas.

Kevin Mayer do TikToku přišel po úspěšném patnáctiletém angažmá ve The Walt Disney Company, přičemž jako Američan měl hrát důležitou roli v prezentování, že TikTok není „zlá čínská firma“, jak je prezentováno. Mayer svoji rezignaci zdůvodnil prudkou změnou politického prostředí, údajně byla jeho osoba vyloučena z rozhovorů o prodeji firmy.

Obchod je na spadnutí, k Microsoftu se přidává Walmart

Americké ministerstvo obchodu tlačí TikTok k prodání amerických aktivit některé americké společnosti, přičemž nejskloňovanější firmou je Microsoft. Podle CNBC by měl být obchod na spadnutí, údajně k němu dojde do 48 hodin. Microsoft prý nebude ve věci sám, své partnerství na akvizici potvrdil americký diskontní řetězec Walmart. Ten by chtěl přes TikTok oslovovat a obsluhovat zákazníky.