Šéf Lenova: vsadím svůj plat na to, že se Motorola stane světovou trojkou

Žebříček nejprodávanějších mobilních značek se otřásá v základech

Apple sebral Samsungu prvenství a Motorola vzhlíží k bronzové příčce

Věří, že tohoto milníku dosáhne již za tři roky

Nedávno přišla zpráva o tom, jak se jednotlivým značkám mobilních telefonů v uplynulém roce dařilo. Velké překvapení v podobě sesazení dlouholetého krále tohoto žebříčku jablečnou společností ovšem střídá ambiciózní tvrzení jednoho z vedoucích pracovníků čínského Lenova ohledně společnosti Motorola, kterou Lenovo vlastní.

Ačkoliv tyto firmy měly ve třetím čtvrtletí loňského roku podíl na trhu přibližně 4 %, což z nich činí dle společnosti Counterpoint Research 8. největšího hráče na trhu, věří, že do tří let budou na pomyslném pódiu. To zatím ale ovládá Apple se Samsungem, kteří si dohromady ukrojili asi 40 % trhu, s lehkým odstupem následují čínské značky Xiaomi a Oppo.

Sázka o výplatu

Matthew Zielinski, ředitel pro mezinárodní trhy společnosti Lenovo, v rozhovoru pro CNBC uvedl, že skládací Motorola Razr je „pokusem firmy zabodovat na prémiovém trhu“. Tomu dominují právě první dvě firmy z žebříčku.

„Vsadil bych výplatu na to, že do tří let budeme třetím největším výrobcem na světě my,“ chlubil se Zielinski v rozhovoru. Zdůraznil, že se pečlivě soustředí na to, aby se Motorola stala jednou z největších značek mobilních telefonů na světě.

Společnost prý bude cíleně zvyšovat svůj podíl na trhu v jednotlivých oblastech. Snaží se stabilně růst na trzích, kde působí tak dlouho, dokud tam nedosáhne tržního podílu 10 %. To zvyšuje její podíl v celosvětovém žebříčku.

Indie je pro Lenovo prý klíčová

Dále uvedl, že společnost je připravená zvýšit výrobu ve své továrně v indickém Pondicherry, jestliže to bude nutné. Právě Indii označil za jednu z nejstrategičtějších zemí pro Lenovo. „Na Indii hodláme vsadit co nejvíce, protože si myslíme, že růst indické populace je fantastický a jsou to úžasní lidé,“ prohlásil.

Podrobnější strategii, jak se stát světovou trojkou, ovšem v rozhovoru bohužel nenastínil. Mezi jedny z předností iPhonů a Samsungů ale patří dlouholetá podpora a významná provázanost jednotlivých zařízení značky. Vytvořit ale něco podobného není vůbec jednoduché a za tak krátkou dobu téměř neproveditelné. Uvidíme tedy, jestli má Lenovo schované nějaké eso v rukávu, nebo se Zielinski jen chvástal a snažil se upoutat pozornost.